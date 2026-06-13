Bradisismo Campi Flegrei: stop treni linea 2 per gas in galleria Scatta il piano bus sostitutivi tra Campi Flegrei e Pozzuoli

L’escalation del bradisismo nell'area flegrea non fa più paura solo per le scosse, ma anche per i suoi risvolti invisibili e sotterranei. Dalle ore 1:00 di questa mattina, la circolazione ferroviaria sulla Linea 2 della metropolitana di Napoli, nel tratto cruciale tra le stazioni di Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli Solfatara, è stata bruscamente interrotta. Non si tratta di un guasto ordinario, ma di una misura d’urgenza disposta in via precauzionale da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) in strettissimo coordinamento con la Prefettura di Napoli. A far scattare l'allarme rosso è stata la rilevazione di elevate concentrazioni di anidride carbonica all'interno della Galleria Flegrea, nello specifico nel segmento che collega Bagnoli-Agnano Terme a Pozzuoli.

Il nodo sicurezza: gas tossici nei tunnel della metropolitana

L'ordinanza di sospensione affonda le radici nella gestione della sicurezza pubblica e nel monitoraggio ambientale dell'area vulcanica più sorvegliata d'Europa. L'intensificarsi dell'attività idrotermale legato al bradisismo ha provocato un innalzamento anomalo dei livelli di emissione di anidride carbonica, anidride solforosa e altri composti dello zolfo nelle zone dei crateri oltre a vapore acqueo ad alta temperatura al confine tra i comuni di Napoli e Pozzuoli. «Si rendono necessarie verifiche e interventi tecnici approfonditi per garantire il regolare e sicuro svolgimento del servizio ferroviario», si legge in una nota ufficiale diramata da RFI Campania.

I tecnici della rete ferroviaria, affiancati dagli esperti della Protezione Civile e dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), sono già al lavoro all'interno dei tunnel per monitorare la salubrità dell'aria e verificare la tenuta strutturale delle gallerie sotto l'effetto delle continue sollecitazioni e delle esalazioni gassose.

Caos trasporti e piano mobilità: attivati i bus sostitutivi

L'impatto sul quadrante occidentale della città e sui collegamenti con l'area flegrea è pesante. Il blocco della Linea 2 sta già causando pesanti disagi ai pendolari, agli studenti e ai numerosi turisti che nel fine settimana affollano la costa flegrea.

Per arginare l'emergenza mobilità, Trenitalia ha attivato da questa mattina un servizio navetta con autobus sostitutivi per garantire il collegamento diretto tra le stazioni di Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli Solfatara.