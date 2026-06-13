Via Falcone: il Prefetto schiera i carri attrezzi contro la movida selvaggia Dopo le denunce dei residenti, il Prefetto e la Questura dispongono controlli immediati

La pressione legale e l’esasperazione dei residenti di via Aniello Falcone hanno innescato una risposta immediata ai vertici della sicurezza partenopea. Dopo la diffida presentata dai cittadini, stanchi di subire il sequestro del proprio quartiere ogni giovedì sera, arriva la svolta che porta la firma del Prefetto di Napoli, Michele di Bari. Il rappresentante di Governo ha deciso di affrontare l’emergenza senza attendere i tempi dilatati della burocrazia e ha formalmente inserito la questione via Falcone all'ordine del giorno del prossimo Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'incontro, fissato a Palazzo di Governo, punterà a ridisegnare la viabilità della zona, un quadrante strategico tra Vomero e Chiaia oggi regolarmente paralizzato da un afflusso incontrollato di giovani attratti da eventi musicali e promozionali.

Pugno di ferro contro la sosta selvaggia

La novità più significativa risiede nella strategia del pugno di ferro contro la sosta selvaggia. Per liberare una carreggiata sistematicamente ostruita da auto e scooter in doppia e tripla fila, le istituzioni hanno deciso di ricorrere a una misura drastica: l’invio massiccio di carri attrezzi. Si tratta di una risposta diretta alla criticità più grave sollevata dall'inchiesta dei residenti, ovvero il blocco sistematico dei mezzi di soccorso, un pericolo intollerabile che rischiava di trasformare una serata di svago in una tragedia annunciata per la pubblica incolumità.

Parallelamente all'azione della Prefettura, si registra l'immediata attivazione della Questura di Napoli sul fronte operativo del controllo del territorio. Gli uffici di via Medina hanno fatto sapere che la macchina dei controlli era in realtà già partita nei giorni scorsi, attraverso una serie di verifiche mirate agli esercizi commerciali della zona, per accertare il rispetto dei limiti di emissione sonora e delle licenze di pubblico spettacolo. La risposta sul campo non si farà attendere, con un'intensificazione straordinaria dei servizi di pattugliamento da parte della Polizia di Stato già a partire dalle prossime ore.

Questo doppio binario istituzionale, che unisce la pianificazione strategica della Prefettura alla prontezza operativa della Questura, rappresenta il primo vero banco di prova per il ripristino della legalità in via Falcone. Resta da capire se questo spiegamento di forze sarà un intervento strutturale come chiedono i residenti, capace di restituire la strada alla vivibilità e alla sicurezza, o se si tratterà dell'ennesima risposta emergenziale destinata a terminare una volta spenti i riflettori della cronaca.