MED Italy 2026, Napoli capitale della moda del Sud con il 70% delle vendite MED Italy 2026 alla Mostra d'Oltremare fino a domani, martedì 16 giugno

In corso la quarta edizione di MED Italy, il salone internazionale dedicato alla moda, agli abiti da cerimonia, al prêt-à-porter, alle calzature e agli accessori. L’evento, organizzato da Confesercenti Campania e Fismo, si terrà presso la Mostra d’Oltremare di Napoli sino a martedì 16 giugno.

Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno, ha affermato: «MED Italy è una grande opportunità per Napoli. La nostra città ha sempre vantato grandi eccellenze nel settore dell'artigianato legato alla moda».

Schiavo di Confesercenti: «53 milioni di euro di fatturato»

Il Presidente Schiavo ha evidenziato che la Campania è la seconda regione in Italia e la prima del Mezzogiorno e Napoli è la prima città della regione per quanto concerne la produzione nel comparto moda. «Ci sono 27mila aziende della moda nella nostra regione che garantiscono il lavoro a circa 57.000 addetti. Dei circa 102 miliardi che il comparto moda fattura in Italia, circa 30 miliardi sono assicurati dalla Campania. L'esportazione vale oltre 53 milioni di euro di fatturato».

«MED Italy è una fiera importante che rilancia Napoli come un punto di riferimento che il mondo nella moda ci riconosce. È inoltre un evento fondamentale per dare ulteriore forza alle nostre imprese, ricordando i rapporti internazionali che abbiamo già istituito grazie al comparto moda. Non dimentichiamo anche i 4300 artigiani che realizzano capi e accessori per le grandi firme. Questa fiera, grazie alla presenza della Regione Campania e del Comune di Napoli, può solo che diventare un punto di riferimento per l’economia della moda in Italia e in Europa e già lo è per il Mezzogiorno»

Il Made in Naples nella moda

Presenti all'inaugurazione di domenica mattina l'Assessora al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, e L’Assessore al Turismo della Regione Campania, Vincenzo Maraio. «La moda made in Naples è un forte attrattore turistico perché conserva, preserva e valorizza l’artigianalità, tra gli elementi che rendono Napoli città autentica e identitaria», ha dichiarato l'Armato.

«L’artigianato artistico e la moda rappresentano asset strategici dell’offerta turistica della Campania», ha detto l'Assessore Maraio. «La nostra presenza a questo evento, organizzato da Confesercenti, testimonia la volontà della Regione di sostenere e valorizzare comparti che contribuiscono in maniera significativa all’attrattività del territorio e alla promozione delle eccellenze campane».