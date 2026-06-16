Lavori Stadio Maradona, presentato il progetto: il punto e le date di scadenza Al via ieri la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto di riqualificazione

Nella giornata di ieri, lunedì 15 giugno, ha avuto avvio la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto per la completa riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona. Il Comune di Napoli ha come obiettivo quello di far inserire il capoluogo campano tra le mete degli Europei di Calcio 2032 che si disputeranno tra Italia e Turchia.

Una corsa contro il tempo, considerando che entro fine luglio la città di Napoli dovrà presentare la sua candidatura ufficiale, secondo quanto richiesto dalle regole di Figc ed Uefa. Chiaramente, affinché ciò possa avvenire, sono necessari dei lavori strutturali da realizzare all'impianto di Fuorigrotta, in modo tale da renderlo conforme alle disposizioni.

Riqualificazione Stadio Maradona: il progetto e le scadenze

I lavori che il Comune di Napoli vuole realizzare presso lo Stadio Diego Armando Maradona hanno l'obiettivo di rispettare i requisiti di idoneità disposti dalla UEFA. I punti principali del progetto, quindi, prevedono: l'eliminazione della pista d'atletica, la riapertura del terzo anello - chiuso dal 2005 - e l'allungamento del secondo anello fino a 7 metri dal terreno di gioco.

Il progetto è stato preparato dal Comune di Napoli con l’ausilio di società di servizio specializzate nelle attività connesse ai lavori da realizzare. L’approvazione è attesa entro metà luglio, mentre la presentazione ufficiale della candidatura va presentata entro il 31 luglio.

La UEFA poi prenderà in considerazione le varie proposte e comunicherà la propria decisione entro il 10 ottobre 2026.