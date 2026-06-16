Principio d'incendio a Palazzo San Giacomo: intervengono i Vigili del Fuoco Violenta fiammata, forse a causa di un corto circuito

Momenti di forte apprensione questa mattina a Palazzo San Giacomo, sede storica del Comune di Napoli, a causa di un principio d’incendio che ha fatto scattare immediatamente l'allarme e richiesto il tempestivo intervento dei soccorsi.

Corto circuito ai contatori: fiammata e fumo

Secondo le prime informazioni raccolte, a dare il via al rogo sarebbe stata una violenta fiammata sviluppatasi in prossimità di alcuni contatori elettrici. La causa più accreditata al momento è quella di un corto circuito dell'impianto.

La vampata ha provocato l’annerimento di una parte del soffitto e della parete adiacente, generando fumo ma, per fortuna, senza causare conseguenze peggiori o il coinvolgimento di persone.

L'intervento dei Vigili del Fuoco e la messa in sicurezza

L’allarme è scattato subito all'interno dell'edificio di piazza Municipio. Sul posto sono intervenute d'urgenza le squadre dei Vigili del Fuoco, affiancate dai tecnici del patrimonio comunale. Grazie alla rapidità dei soccorsi, il principio d’incendio è stato rapidamente domato, evitando che le fiamme potessero propagarsi ad altri locali della struttura amministrativa.

Dalle prime verifiche non si registrano feriti né danni strutturali rilevanti al palazzo.

Verifiche agli impianti: attività amministrative regolari

L’area interessata dal guasto elettrico è stata immediatamente transennata e messa in sicurezza. In queste ore sono in corso tutti gli accertamenti tecnici necessari a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e a individuare il punto preciso da cui è partito il surriscaldamento.

I controlli dei tecnici proseguiranno per escludere ulteriori criticità latenti agli impianti elettrici, ma dal Comune fanno sapere che la situazione è sotto controllo e che non ci saranno ripercussioni sul regolare svolgimento delle attività amministrative.