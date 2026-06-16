Napoli rende omaggio a Bud Spencer con un murale al Centro Direzionale Un'opera di Corrado Teso per rendere omaggio alla figura dell'attore e alla sua eredità artistica

A dieci anni dalla sua scomparsa, il Comune di Napoli ha deciso di rendere omaggio alla memoria di Bud Spencer con un murale che sorgerà al Centro Direzionale. Il progetto è stato presentato questa mattina presso la Sala della Loggia del Maschio Angioino, insieme agli assessori Teresa Armato ed Edoardo Cosenza ed al coordinatore delle Politiche culturali, Sergio Locoratolo.

Presenti all'evento anche il delegato del Sindaco per la musica, il cinema e l’audiovisivo, Ferdinando Tozzi; il consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais, promotore dell’iniziativa; il direttore di Rai Documentari, Luigi De Plavignano; l’artista Corrado Teso.

Un murales per Bud Spencer a Napoli

Un legame storico che viene celebrato rendendo omaggio ad un attore che ha portato Napoli nel mondo. Nel corso della presentazione del progetto "Un murale per Bud" ai familiari è stata consegnata una medaglia del Comune come segno di gratitudine della città. «Un legame affettivo che ci unisce con un'emozione particolare: il riconoscimento che ha nel cuore della gente è un modo per sentirlo meno lontano e meno assente», ha detto il figlio, Giuseppe Pedersoli.

L’opera, firmata da Corrado Teso, sorgerà al Centro Direzionale ed è stata concepita per rendere omaggio alla figura dell’attore e alla sua eredità artistica e umana. «Sorgerà anche in un luogo di rinascita: una zona che sarà un fermento di lavori, sul retro di un ascensore che riattiveremo. Tutti coloro che usciranno dalla stazione di Linea 1 andando verso il Tribunale potranno vedere il murale», ha detto l’assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Edoardo Cosenza.