Maturità al via: oltre 72mila gli studenti Campania all' esame di Stato Dati in lieve calo rispetto allo scorso anno

Saranno 72.461 gli studenti campani chiamati ad affrontare l'esame di Stato 2026, il tradizionale appuntamento che segna il passaggio dalla scuola superiore all'università, al mondo del lavoro o a nuove esperienze formative. Un esercito di ragazze e ragazzi che, da giovedì 18 giugno, si ritroverà tra i banchi per la prima prova scritta di italiano.

I dati diffusi dal Ministero dell'Istruzione e del Merito evidenziano un lieve calo rispetto allo scorso anno. I candidati sono infatti il 4,2% in meno rispetto al 2025, quando gli ammessi all'esame furono 75.654, oltre tremila in più rispetto a quest'anno.

Nel dettaglio, saranno 4.212 gli studenti della provincia di Avellino a sostenere la maturità, 2.837 quelli della provincia di Benevento, 11.657 nella provincia di Caserta, 36.872 nella provincia di Napoli e 16.883 nella provincia di Salerno.

Complessivamente in Campania sono state costituite 1.820 commissioni d'esame. Dei 72.461 candidati, 71.168 sono studenti interni mentre 1.293 sono candidati esterni.

Particolarmente significativo il dato relativo agli ammessi: il 97% degli studenti è stato infatti autorizzato a sostenere l'esame, mentre la percentuale dei non ammessi si ferma al 3%.

Al di là delle statistiche, la maturità resta uno dei momenti più attesi e carichi di emozioni nella vita degli studenti. Tra ripassi dell'ultima ora, notti insonni e inevitabile tensione, migliaia di giovani campani si preparano a vivere una prova che rappresenta non soltanto una verifica scolastica, ma anche un importante rito di passaggio verso il futuro.