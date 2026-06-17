"I 100 anni del calcio Napoli": presentato il libro di Bruno Dato La storia gloriosa del Napoli, i ricordi dei suoi protagonisti e i sogni

Presso il parco “Lepre” si è tenuto l’evento, moderato dalla giornalista sportiva Emilia Verde, che non è stato solo la presentazione di un libro, ma un viaggio emozionante attraverso cento anni di storia, sacrifici, vittorie e sentimenti che hanno reso il Napoli un simbolo di appartenenza per intere generazioni. Un racconto che ha saputo unire memoria e futuro, esperienza e sogni.

L’autore Bruno Dato ha condiviso il frutto del suo lavoro e della sua passione, con la presenza del giornalista Carlo Verna che ha guidato il pubblico tra le pagine della storia azzurra. Mariano Brunellesi ha, invece, con la sua straordinaria esposizione di maglie e cimeli storici, regalato a tutti i presenti emozioni autentiche e ricordi indelebili.

La manifestazione è stata impreziosita dalla presenza di Gennaro Scarlato e Ivano Trotta, ex calciatori e protagonisti di pagine importanti della storia del Napoli, che, con i loro racconti, hanno fatto rivivere emozioni che nessun tifoso potrà mai dimenticare.

“Un sentito ringraziamento va a Lello Esposito per il prezioso lavoro svolto con i giovani della Progetto Europa Cesa – ha aggiunto il sindaco Enzo Guida - la cui presenza ha dato un significato ancora più profondo all'evento. Vedere tanti ragazzi partecipare con attenzione e interesse è stata la testimonianza più bella di quanto sport e cultura possano camminare insieme”.

L'intervento del Consigliere delegato allo Sport Nicola De Michele ha arricchito la serata raccontando la sua esperienza costante vicina al mondo giovanile. Ed il Presidente del Consiglio Comunale con delega alla Cultura e agli Eventi, Angela Oliva ha evidenziato come la cultura e lo sport rappresentino dei veri e propri motori di sviluppo per la comunità perché capaci di creare opportunità, consapevolezza e partecipazione.

“Un ringraziamento agli organizzatori del Cesa Brazilian Cup che sono intervenuti con il loro rappresentante Elio Villano – ha concluso il sindaco Guida - Loro che ogni giorno, con impegno, sacrificio, disciplina e passione, danno vita a un progetto che va ben oltre il calcio. Sono loro il motivo per cui iniziative come questa assumono un significato speciale”.

Per una sera la storia gloriosa del Napoli, i ricordi dei suoi protagonisti e i sogni dei nostri giovani si sono incontrati sullo stesso campo.

E in quegli sguardi pieni di entusiasmo abbiamo ritrovato il senso più autentico dello sport: emozionare, educare, unire