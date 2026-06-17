Arrivano forti temporali improvvisi: nuovo allerta meteo in Campania Dalle 13 alle 20 di oggi: possibili anche grandinate, fulmini e forti raffiche di vento

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un'allerta meteo di livello giallo valida dalle ore 13 alle ore 20 di oggi, mercoledì 17 giugno, su gran parte del territorio regionale. Il provvedimento è stato adottato sulla base delle valutazioni del Centro funzionale regionale relative agli scenari meteorologici in atto e alla loro evoluzione nelle prossime ore.

L'allerta riguarda tutte le zone della Campania ad eccezione della zona 6 (Piana del Sele e Alto Cilento) e della zona 8 (Basso Cilento), dove non sono previsti particolari fenomeni di rilievo.

Secondo le previsioni, sono attesi rovesci e temporali improvvisi che, pur risultando localizzati, potrebbero assumere carattere di forte intensità. Le precipitazioni potrebbero essere accompagnate da grandinate, fulmini e raffiche di vento, con possibili disagi per la circolazione e per le attività all'aperto.

L'avviso, diffuso dal Centro funzionale della Protezione civile regionale e trasmesso ai Comuni interessati dalla Sala operativa regionale unificata (Soru), segnala anche un rischio idrogeologico legato agli effetti delle precipitazioni sul territorio. Tra i fenomeni possibili figurano allagamenti di strade e sottopassi, scorrimento delle acque lungo le sedi viarie, esondazioni e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, oltre a caduta massi e frane nelle aree caratterizzate da maggiore fragilità del suolo.

La Protezione civile ha invitato le amministrazioni comunali e gli enti competenti ad attivare tutte le misure previste dai rispettivi piani di emergenza per prevenire e mitigare eventuali criticità. Particolare attenzione viene raccomandata anche alla stabilità del verde pubblico e delle strutture maggiormente esposte alle sollecitazioni atmosferiche, in considerazione delle possibili raffiche di vento e delle grandinate.

Le autorità raccomandano ai cittadini di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e di adottare comportamenti prudenti, evitando, se possibile, spostamenti non necessari durante le fasi più intense dei fenomeni previsti.