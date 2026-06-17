"Sicurezza sul lavoro e prevenzione del rischio da stress termico" L'ordine dei chimici e dei fisici della Campania aderisce all'iniziativa "Napoli città cicura"

L'ordine regionale dei chimici e dei fisici della Campania parteciperà venerdì 19 giugno, dalle ore 9.30 alle 13.00, ai presidi informativi promossi dall'osservatorio comunale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro "Napoli Città Sicura", che si svolgeranno in piazza Dante e in piazza Sanità con l'obiettivo di sensibilizzare lavoratori e cittadini sui rischi legati alle elevate temperature e allo stress termico.

L'iniziativa, coordinata dall'osservatorio presieduto dal consigliere comunale di Napoli Domenico Palmieri, rappresenta un'importante occasione di confronto e divulgazione su una problematica sempre più attuale, aggravata dai cambiamenti climatici e dall'aumento degli eventi estremi che incidono sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, in particolare di coloro che operano all'aperto o in ambienti particolarmente esposti.

L'ordine regionale dei chimici e dei fisici della Campania sarà presente con i propri professionisti per offrire un contributo tecnico-scientifico e promuovere la cultura della prevenzione, della valutazione del rischio e della tutela della salute nei luoghi di lavoro, attraverso attività informative e momenti di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza.

"Il rischio da stress termico è una questione che richiede sempre maggiore attenzione e un approccio multidisciplinare - sottolinea la presidente dell'ordine regionale dei chimici e dei fisici della Campania, Rossella Fasulo.

La prevenzione rappresenta il primo strumento per proteggere la salute dei lavoratori e ridurre l'esposizione a condizioni che possono determinare disidratazione, colpi di calore e altre conseguenze potenzialmente gravi.

Per questo abbiamo accolto con convinzione l'invito a rappresentare l'osservatorio comunale e a questa importante iniziativa, mettendo a disposizione le competenze dei professionisti iscritti all'ordine".

Nel corso della mattinata sarà distribuito materiale informativo e saranno promosse attività divulgative e momenti di confronto con cittadini, lavoratori e studenti, con l'obiettivo di rafforzare la consapevolezza sui temi della salute e della sicurezza.

La sicurezza sul lavoro passa anche dalla conoscenza, dalla prevenzione e dalla capacità di affrontare le nuove sfide poste dai cambiamenti climatici e dalle trasformazioni degli ambienti di lavoro.