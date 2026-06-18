Life for Gaza: concerto evento per la pace in Palestina a Napoli Una serata pubblica contro il genocidio e ogni guerra. Tra gli ospiti Francesca Albanese

Non una festa ma un raduno di umanita. L'iniziativa e gemellata con Stop the War Coalition a Londra e con Sos Palestina organizzata da Piero Pelu a Firenze: i due eventi saranno in collegamento video live nel corso della serata.

L'area sara allestita con mostre tematiche, live performance e dieci postazioni dedicate agli artisti di strada di Napoli, attive dalle ore 18:00 di sabato 20 giugno. Gli artisti di Falastin Hurra disegneranno sul palco durante la serata.

I nomi sul palco. Max Gazze, Piotta, Ascanio Celestini, Bestierare, Elisabetta Serio & Sarah Jane Morris, Foja, Lino Musella, Roberto Colella, Sabina Guzzanti, Greta Zuccoli, Peppe Lanzetta, Maldestro, Massimiliano Gallo, Lucariello, Bisca, Ciccio Merolla, Vesuviano & Radici, Dada', Capone E BungtBangt, La Famiglia, Carlo Faiello, Morena Chiara, Shadi Zaqtan, Davide DDL, Frente Murguero Campano, Giovanni Block, Maradonas, Sound from Kelelè.

Ospiti e interventi. Francesca Albanese, Gabriele Salvadores, Mimmo Lucano, Luisa Morgantini, Giuliano Granato, Flavia Carlini, Edoardo Castaldo, Luigi De Magistris, Omar Suleiman.

Conduzione. Dalal Suleiman e Sara Lotta. La programmazione e ancora in aggiornamento e nei prossimi giorni verra comunicato l'elenco completo degli ospiti.