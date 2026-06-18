Fondazione Cannavaro Ferrara, il progetto per i ragazzi dei Quartieri Spagnoli “…Si può fare!”, un progetto per valorizzare i talenti nascosti dei ragazzi di Napoli

Mettere al centro il futuro dei minori dei Quartieri Spagnoli attraverso un’alleanza concreta tra terzo settore, imprese virtuose e grandi sostenitori. L’obiettivo? Contrastare la povertà educativa, allontanare i giovani dai rischi della strada e dimostrare che un futuro diverso è possibile.

La Fondazione Cannavaro Ferrara ha organizzato, per mercoledì 1° luglio 2026 a partire dalle ore 20:00, nella suggestiva e splendida location delle Terme di Agnano (Via Agnano Agli Astroni, 24, Napoli), la “Summer Garden Charity Night”, l'atteso charity event riservato agli amici donatori e alle aziende partner che hanno scelto di sposare e finanziare il progetto di quest’anno intitolato: “…Si può fare!”.

A fare gli onori di casa, per la serata, saranno i quattro Founders – Ciro e Vincenzo Ferrara, Fabio e Paolo Cannavaro – affiancati dalla storica madrina della Fondazione, Maria Mazza. Una notte magica in cui la generosità del tessuto imprenditoriale e la fiducia dei sostenitori storici si trasformeranno in opportunità reali per il territorio.

Il progetto "…Si può fare!” per i ragazzi dei Quartieri Spagnoli

Il progetto, ideato dal Gruppo di Volontariato Vincenziano di Montecalvario e guidato dalla responsabile Nunzia Russo, si svilupperà dal 9 novembre 2026 all'11 luglio 2027. La finalità primaria dell'intervento per ragazzi e ragazze dai 9 ai 15 anni è fornire un'alternativa stabile, formativa e stimolante alla strada.

Attraverso un ricco ventaglio di attività oratoriali, sportive e culturali – tra cui laboratori teatrali, corsi di nuoto presso l'Ecumano Space, corsi di cucina, laboratori presepiali e l'innovativo percorso di moda, artigianato e design denominato “Street Chic” – il progetto mira a dare risposte concrete, a costruire l'autostima delle giovani generazioni e a valorizzare i talenti nascosti dei ragazzi.

A rendere speciale la serata di ringraziamento e raccolta fondi sarà il consueto e straordinario viaggio sensoriale nel meglio della tradizione culinaria campana e nazionale, reso possibile grazie alla generosità e alla partecipazione solidale di partner d'eccezione del comparto food & beverage.

I progetti sostenuti dalla Fondazione Cannavaro Ferrara

La complessa macchina organizzativa, logistica e di gestione dei partner e dei fornitori è coordinata dalla marketing manager Stefania Avallone, presenza concreta e indispensabile per la realizzazione di un evento benefico di tale portata. La serata vedrà inoltre il coinvolgimento di aziende eccellenti dell’intrattenimento e dell’organizzazione come Le Mille Me Communication e Studio Uno Marketing, i media partner We Can Dance con Dino Piacenti, I’M Magazine, Radio CRC e Napolieventi.net. Partner: Gold Tower Lifestyle Hotel. Foto a cura di Marco Baldassarre e Matteo Chiacchio con i videomaker Mario Scrivano e Simone Fiengo.

In 21 anni di attività, la Fondazione Cannavaro Ferrara ha sostenuto numerosi progetti sociali, aiutando centinaia di bambini e giovani. Con “…Si può fare!”, grazie alla sinergia strategica con i donatori e il mondo imprenditoriale, si compie un ulteriore, significativo passo verso la costruzione di una Napoli più inclusiva, attenta e solidale.