Bagnoli, firmato il protocollo d’intesa per il Parco dello Sport: il progetto La volontà delle istituzioni è di promuovere l'inclusione sociale tramite lo sport

Nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo questa mattina - giovedì 18 giugno - è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa per la valorizzazione e la gestione del Parco dello Sport a Bagnoli. L'obiettivo comune espresso dalle istituzioni è quello di avviare un percorso di rigenerazione attraverso lo sport, l’inclusione sociale e la promozione della legalità.

Il Protocollo d’intesa è stato firmato dal Sindaco Gaetano Manfredi, dai sub commissari Dino Falconio e Filippo De Rossi, dal Capo della Polizia – direttore generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani, dall’amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella e dal presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma. All’incontro è intervenuta anche l’assessora allo Sport e alle Pari opportunità Emanuela Ferrante .

Il progetto di rigenerazione a Bagnoli

L’intesa si inserisce nel più ampio programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di Bagnoli-Coroglio ed è finalizzata a coniugare sviluppo territoriale, benessere e coesione sociale. L’area interessata si estende su oltre 323mila metri quadrati e comprende impianti polifunzionali destinati a numerose discipline, tra cui calcio, atletica, tennis e basket.

Il Protocollo definisce un modello innovativo di collaborazione tra istituzioni e società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze, orientato a garantire la piena fruibilità degli spazi da parte della cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani, alle persone in condizioni di fragilità e ai soggetti con disabilità.

Parco dello Sport: il ruolo delle Fiamme Oro

Elemento centrale dell’intesa è il ruolo dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato “Fiamme Oro”, che contribuiranno alla gestione delle attività sportive e alla promozione di percorsi educativi ispirati ai valori dello sport e della legalità. Saranno inoltre attivate sezioni giovanili e corsi a costi accessibili, favorendo l’inclusione e contrastando il disagio sociale.

Invitalia, in linea con gli indirizzi forniti dal Commissariato di Governo e sulla base degli studi di fattibilità elaborati da Sport e Salute, si occuperà di completare le attività di bonifica e trasferirà successivamente la proprietà del Parco dello Sport al Comune di Napoli. L’Amministrazione comunale, a sua volta, provvederà a promuovere la massima accessibilità e a sostenere la partecipazione delle fasce più vulnerabili , anche attraverso strumenti come voucher sportivi.

Oltre alla predisposizione degli studi di fattibilità, Sport e Salute garantirà alle istituzioni coinvolte il proprio supporto nell’organizzazione e nello svolgimento di manifestazioni sportive, anche di valenza sociale e culturale, nonché nella pianificazione e nell’utilizzo degli spazi del Parco dello Sport.