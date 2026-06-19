Sanità a Napoli: screening gratis nel Bosco di Capodimonte L'ASL Napoli 1 Centro schiera l'ambulatorio mobile

Nel dibattito politico e sociale sulla gestione della sanità pubblica in Campania, il tema dell'abbattimento delle liste d'attesa e dell'accesso alle cure resta centrale. In questo contesto, l'ASL Napoli 1 Centro prosegue la sua strategia di sanità di prossimità per decongestionare le strutture ospedaliere e intercettare direttamente i cittadini nei luoghi di grande aggregazione. Il prossimo appuntamento sul campo è fissato per sabato 20 giugno 2026, giornata in cui l'Ambulatorio Mobile dell'azienda sanitaria locale farà tappa in uno dei polmoni verdi più frequentati della città: il Real Bosco di Capodimonte.

Orari, location e modalità di accesso

L'unità mobile e il personale sanitario specializzato saranno operativi dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Per agevolare l'afflusso dei cittadini ed evitare criticità logistiche, la struttura temporanea sarà posizionata nei pressi di un punto di snodo strategico del parco nei pressi dell'ingresso di Porta Piccola (Via Miano). L'accesso alle prestazioni diagnostiche è diretto e i servizi sono erogati a titolo completamente gratuito.

Mappa degli screening disponibili: focus sulla diagnosi precoce

L'iniziativa si inserisce nel piano straordinario di screening oncologici promosso dalla Regione Campania per elevare i livelli essenziali di assistenza (LEA) sul territorio metropolitano. Presso l'ambulatorio mobile sarà possibile effettuare esami cruciali per la prevenzione o, in alternativa, prenotare i successivi accertamenti di secondo livello.

I cittadini potranno accedere alle seguenti prestazioni:

Prevenzione del tumore al seno: Esecuzione e prenotazione di mammografie per le fasce di screening della popolazione femminile.

Screening del tumore del collo dell'utero: Somministrazione di PAP TEST e HPV TEST.

Prevenzione del tumore del colon-retto: Distribuzione e ritiro del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

La direzione strategica della ASL ha formalmente invitato la cittadinanza a usufruire del servizio a ridosso del fine settimana, definendo l'appuntamento come un passaggio fondamentale per il benessere della comunità e per il monitoraggio della salute pubblica sul territorio napoletano.