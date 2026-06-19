Carcere Secondigliano: concerto della Nap Academy diretta da Carlo Morelli L'iniziativa promossa dal garante campano dei detenuti Ciambriello

Domani, 20 giugno, alle ore 10:00 presso la casa circondariale “Pasquale Mandato” di Secondigliano, si terrà il concerto del coro della Nap Academy scuola campana delle arti performative diretta dal maestro Carlo Morelli.

L’iniziativa promossa dal Garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello e rientra tra le attività per celebrare la “Festa della Musica 2026”.

La Nap Academy scuola campana delle arti performative è un progetto di alta formazione artistica sostenuto da Scabec società campana per i beni culturali e dalla Regione Campania, nato con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze artistiche del territorio, formare nuove generazioni di performer e promuovere la cultura napoletana e campana in ambito nazionale e internazionale.

All’interno di questa missione, le attività a valenza sociale rappresentano un pilastro fondamentale. Per il maestro Morelli: “Portare il coro della Nap Academy negli istituti penitenziari significa tradurre concretamente i valori che ispirano il progetto: la musica come strumento di inclusione, riscatto e restituzione di dignità. Per i nostri coristi, esibirsi in carcere rappresenta non solo un momento artistico, ma anche un gesto di responsabilità civile. Sono anni che con il Garante Ciambriello entriamo nelle carceri campane con questi percorsi di solidarietà”.

Il Garante campano Ciambriello: "Ringrazio il Maestro Carlo Morelli per aver accolto immediatamente l’invito a partecipare all’iniziativa non solo nel carcere di Poggioreale ma anche in altri Istituti, domani iniziamo da qui e ringrazio la Direzione del carcere di Poggioreale e il PRAP per aver autorizzato l’evento.

Da sempre sono convinto dell’importanza di questi momenti nel percorso rieducativo delle persone detenute - ha dichiarato Ciambriello - perché la musica, l’arte e la cultura riescono ad aprire spazi di umanità, riflessione e speranza anche nei luoghi della detenzione. La musica in carcere è uno strumento fondamentale di rieducazione, inclusione sociale e benessere emotivo".