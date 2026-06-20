Nel Golfo di Napoli la regata solidale "Velalonga per il Pascale" Domani l’evento. Da Ranieri a Zingaretti, i vip in campo

In attesa che il Golfo di Napoli diventi il palcoscenico della "Formula 1 del mare" con l’America’s Cup, lo specchio d'acqua partenopeo si mobilita per una causa ben più importante: la lotta contro il cancro. È tutto pronto per la “Velalonga per il Pascale”, la regata di solidarietà ideata dall'oncologo Stefano Mori con un obiettivo preciso: sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di destinare il 5x1000 all'Istituto di cura e ricerca oncologica d'eccellenza di Napoli.

La macchina della solidarietà ha già incassato il sostegno di grandissimi nomi dello spettacolo. Gli attori Luisa Ranieri, Luca Zingaretti e Miriam Candurro hanno infatti lanciato un accorato appello sui canali social per invitare i cittadini a firmare a favore del Pascale, sostenendo così il lavoro quotidiano di medici e ricercatori.

"La ricerca rappresenta il motore del progresso in oncologia e il 5x1000 è uno strumento fondamentale", spiega il direttore generale dell’Irccs, Maurizio di Mauro. "La Velalonga è molto più di un evento sportivo: è un’occasione per rafforzare il legame tra il Pascale e il territorio. Ogni firma è un gesto concreto per costruire il futuro della lotta contro il cancro".