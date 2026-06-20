Napoli, Vomero: via Bernini in condizioni disastrose Capodanno: "Occorre sostituire l'acciottolato con asfalto fonoassorbente"

"Il tratto di via Bernini al Vomero, compreso tra piazza Vanvitelli e piazza Fanzago, è diventato un vero e proprio pericolo per la sicurezza di automobilisti, motociclisti e residenti. La carreggiata, attualmente realizzata in acciottolato, è ormai piena di dossi e avvallamenti anche profondi che si alternano gli uni agli altri, rendendo la percorrenza pericolosa anche a basse velocità".

A segnalare la grave situazione è Gennaro Capodanno, ingegnere, presidente del Comitato Valori collinari, al quale sono arrivate numerose segnalazioni al riguardo sia da parte di residenti che di automobilisti preoccupati.

"Le condizioni attuali della strada - sottolinea Capodanno - non rappresentano solo un disagio estetico, ma un rischio concreto per la sicurezza stradale. I veicoli vedono pregiudicata la stabilità, con particolare pericolo per le moto, che possono sbandare facilmente, e per le auto, soggette a danni meccanici sospensioni e cerchioni.

Numerosi residenti hanno già segnalato casi di incidenti minori e danni ai veicoli, ma finora nessuna risposta efficace è arrivata dalle autorità competenti.

A ragione di ciò puntualizza Capodanno - chiediamo con fermezza al Comune di Napoli e alla Soprintendenza l’attivazione immediata di un progetto di manutenzione straordinaria per il tratto di via Bernini segnalato con la sostituzione totale dell’acciottolato attuale con asfalto fonoassorbente di ultima generazione, materiale che garantisce non solo una superficie stradale sicura, omogenea e priva di buche, ma anche una riduzione significativa del rumore veicolare, migliorando la qualità della vita in una zona già densamente popolata e turistica.

Questo intervento - aggiunge Capodanno va inserito, in tempi rapidi, nel piano di riurbanizzazione del Vomero, con priorità assoluta per la sicurezza dei cittadini. L’acciottolato, pur avendo un valore storico, non mantenuto adeguatamente in condizioni di omogeneità, diventa pericoloso.

Laddove l'asfalto fonoassorbente di ultima generazione rappresenta la soluzione moderna, sostenibile e sicura per rispondere alle esigenze di mobilità e di quiete pubblica del quartiere".

Capodanno al riguardo invita il sindaco Manfredi e l'assessore alle strade Cosenza a prendere in carico immediatamente questa segnalazione, facendo eseguire innanzitutto un’indagine diretta sul territorio e, subito dopo, facendo predisporre in tempi brevi un progetto di riqualificazione con inizio dei lavori prima dell'inverno prossimo quando il flusso dei veicoli aumenterà e le avversità atmosferiche possono ritardare l'esecuzione dei lavori.