Dal degrado al riscatto: i giovani rigenerano il Rione dell'"Amica Geniale" Nel Rione Luzzatti di Napoli i giovani recuperano 1500 mq di verde

Il Rione Luzzatti di Poggioreale, l'area della periferia est di Napoli resa celebre in tutto il mondo dai romanzi di Elena Ferrante, volta pagina. Questa mattina sono state ufficialmente inaugurate le nuove aiuole del quartiere: ben 1.500 metri quadrati di verde urbano sottratti al degrado e restituiti alla cittadinanza grazie all'impegno diretto di un gruppo di adolescenti del territorio.

L'operazione di rigenerazione rientra nel progetto “Nei viali dell’Amica Geniale”, una sinergia che vede come capofila l’associazione “Idee in Azione” insieme all’associazione “Serendipity” e alla cooperativa sociale “Hamal”. L'iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Napoli, è stata interamente finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma Erasmus+.

Sostenibilità, bookcrossing e il ricordo di Luigi Di Sarno

Il progetto ha visto i ragazzi del quartiere, affiancati da tutor ed esperti, protagonisti di una vera e propria transizione ecologica dal basso. Oltre alla pulizia profonda delle aree e alla piantumazione di nuove essenze arboree, gli spazi sono stati arricchiti con elementi di arredo urbano green realizzati con materiali di riciclo. Tra le novità spicca l'installazione della "casetta dei libri sospesi", una stazione di bookcrossing pensata per incentivare la lettura e lo scambio culturale gratuito tra gli abitanti del rione.

La cura del territorio ha incrociato anche la memoria storica e l'identità del quartiere: sulla facciata del palazzo in cui viveva, è stato inaugurato un murale dedicato a Luigi Di Sarno, l'artista partenopeo scomparso prematuramente nell’agosto 2025 a seguito di un tragico evento. L'opera di street art sorge proprio dove sono ancora visibili gli schizzi e i segni della sua arte.

Le istituzioni presenti al taglio del nastro

All'inaugurazione di questa mattina hanno preso parte i vertici delle istituzioni locali, a testimonianza del valore politico e sociale dell'intervento in un'area complessa come la zona Est della città. Tra i presenti: Maria Caniglia, Presidente della IV Municipalità, Giovanni Gemito, Assessore municipale, Luigi Musto, Consigliere comunale di Napoli, Cristoforo Montefusco e Carmine Stabile, Consiglieri municipali

"L'idea è nata dall'esigenza di rispondere in modo concreto al degrado delle aree verdi del rione Luzzatti - ha spiegato Emanuela Monaco, presidente dell'associazione 'Idee in azione' - L'urgenza è cresciuta dopo un recente incendio che ha colpito un polmone verde del rione. Vogliamo riabituare i cittadini alla bellezza e promuovere la consapevolezza che gli spazi verdi sono una risorsa di benessere fruibile da tutti".