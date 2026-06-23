Napoli: 80° anniversario della fondazione del IV reparto mobile della polizia Cerimonia di intitolazione della sala benessere in memoria del compianto vice questore Lomaistro

In occasione dell’ottantesimo anniversario della fondazione del IV reparto mobile di Napoli, presso la Caserma “Nino Bixio”, alla presenza del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza, Vittorio Pisani, si è svolta la cerimonia di intitolazione della sala benessere alla memoria del vice questore della polizia di stato Ciro Lomaistro, scomparso a seguito del tragico incidente stradale verificatosi il 28 dicembre 2019 a Pozzuoli.

Alla cerimonia hanno preso parte i familiari di Lomaistro. Hanno partecipato anche il prefetto di Napoli Michele Di Bari, il direttore centrale delle specialità della polizia di stato prefetto Renato Cortese, il questore di Napoli Maurizio Agricola, il delegato del sindaco di Napoli Antonio De Iesu, il direttore del servizio reparti speciali della direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali dirigente superiore Fabio Abis, nonché le locali autorità militari, civili, giudiziarie e religiose.

Il capo della polizia ha evidenziato l’importanza di questo anniversario e ha sottolineato i delicati compiti svolti dai reparti mobili della polizia di stato e dai reparti delle altre forze di polizia per assicurare l’ordine pubblico.

“Uomini e donne che lavorano lungo le strade e nelle piazze, non come controparte dei manifestanti, ma per cercare di salvaguardare le istituzioni democratiche e per garantire il pacifico esercizio della libertà di manifestazione del pensiero.

L’Italia è il paese europeo con più manifestazioni, tra le undicimila e le dodicimila ogni anno, e la professionalità dei nostri poliziotti è certificata dal fatto che solo nel 3% dei casi si verificano degli incidenti. Lo svolgimento pacifico delle manifestazioni è un grande successo di questo stato democratico".

Il prefetto Pisani ha, infine, sottolineato la coincidenza tra l’anniversario della repubblica e gli ottant’anni del quarto reparto mobile, ringraziando gli uomini dei reparti mobili e dei reparti operativi delle altre forze di polizia, grazie ai quali il nostro paese è riuscito a superare momenti difficili. “è anche grazie al loro sacrificio che noi oggi possiamo svolgere il nostro lavoro con maggiore serenità".

Lomaistro, vice dirigente del IV reparto mobile di Napoli e in servizio presso il reparto dal 2002, si è distinto per le sue spiccate capacità professionali, il profondo senso del dovere e lo straordinario spirito di abnegazione che hanno caratterizzato tutta la sua attività al servizio della polizia di stato, unito a una non comune umanità e generosità.