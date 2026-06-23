Napoli, incendio sotterraneo a piazza Borsa: blackout e caos traffico Corso Umberto: 300 famiglie senza luce, traffico paralizzato

Paura e caos nel cuore di Napoli nella mattinata di oggi, martedì 23 giugno. Un incendio esploso nel sottosuolo tra piazza Borsa (piazza Bovio) e Corso Umberto I ha provocato il danneggiamento dei cavi elettrici di media tensione, lasciando oltre 300 famiglie senza energia elettrica e paralizzando il traffico cittadino in pieno orario di punta. L'allarme è scattato quando una fitta coltre di fumo nero ha iniziato a fuoriuscire dai tombini della piazza, spaventando passanti e pendolari. Sul posto sono intervenuti d'urgenza i Vigili del Fuoco, i tecnici di E-Distribuzione e gli agenti della Polizia Locale dell'Unità Operativa Avvocata.

Il giallo del rogo nei cunicoli comunali

Secondo quanto ricostruito, i primi segnali dell'incendio risalirebbero alla serata di ieri. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un cavedio comunale ipogeo (un cunicolo sotterraneo), uno snodo cruciale dove passano diversi sottoservizi cittadini, inclusi i cavi Enel. Le cause dell'innesco restano ancora da accertare. Il calore ha letteralmente sciolto le linee di media tensione. Le squadre di E-Distribuzione hanno lavorato ininterrottamente per tutta la notte per mettere in sicurezza gli impianti e isolare il guasto, operando in stretta sinergia con i pompieri per poter accedere in sicurezza ai cunicoli fumanti.

Arriva la "power station", ma il Comune avvisa: «Limitare i consumi»

Per tamponare il grave blackout e rialimentare le utenze della zona, Enel ha dovuto installare sul posto una power station, ovvero un mega-generatore mobile temporaneo. L'erogazione della corrente è in fase di progressivo ripristino per quasi tutti i clienti rimasti al buio, ma l'equilibrio della rete resta precario in attesa delle riparazioni definitive. Vista la fragilità temporanea della linea e le alte temperature estive, Palazzo San Giacomo ha diffuso una nota ufficiale invitando i residenti della zona interessata a «limitare l'uso della corrente elettrica», riducendo al minimo l'utilizzo di condizionatori e grandi elettrodomestici per evitare sovraccarichi.

Mappa dei disagi e modifiche alla viabilità

L'incendio ha avuto un impatto pesantissimo sulla mobilità cittadina, proprio mentre migliaia di lavoratori cercavano di raggiungere il centro. Piazza Borsa (Parte superiore) è stata transennata e interdetta al transito, traffico bloccato e code chilometriche si registrano fin dalle prime ore del mattino. Solo una volta completate del tutto le operazioni di aerazione e messa in sicurezza dei cunicoli da parte dei Vigili del Fuoco, i tecnici potranno avviare lo sventramento e la sostituzione definitiva delle tratte di cavo danneggiate. I rilievi della Polizia Locale continuano per monitorare il flusso veicolare ancora fortemente rallentato.