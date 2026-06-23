Galleria Principe di Napoli, sanificati i porticati: il progetto di restauro Prosegue la cantierizzazione del complesso monumentale per il progetto di restauro

La Galleria Principe di Napoli, sita tra via Costantinopoli e piazza Museo, sarà interessata da un progetto di restauro volto al recupero ed alla valorizzazione di questo complesso monumentale. Gli operatori di Napoli Servizi sono intervenuti per ripulire l'area da cartoni, coperte ed indumenti concentrati prevalentemente nell'area dei porticati.

In questo modo è stato possibile proseguire con le attività di cantierizzazione previste nell’ambito dei lavori di restauro della Galleria. I Servizi Sociali, con il supporto dell’Unità Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Municipale, hanno fornito assistenza alle persone senza fissa dimora.

Intervento di pulizia presso la Galleria Principe di Napoli: i motivi

L’intervento si è reso necessario per procedere con le opere del primo lotto del progetto CISNA 02 – P “Restauro delle facciate interne, della pavimentazione e dei porticati della Galleria Principe di Napoli”. I lavori sono stati affidati dal Comune di Napoli e curati dal Servizio Patrimonio Culturale ed Edilizia Monumentale.

L’operazione ha visto il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali e operativi, tra cui Polizia Municipale, Servizi Sociali, ASL, Napoli Servizi, Asia e Municipalità 4. Il materiale nell'operazione di pulizia è stato raccolto e conferito a discarica dal personale di Asia. L’ASL è intervenuta con un’ulteriore attività di disinfezione degli spazi.

Prosegue la canterizziazione per il restauro

Completate le operazioni di pulizia e sgombero, le aree sono state consegnate all’impresa incaricata dei lavori ed è stata disposta l’immediata cantierizzazione della porzione di porticato lato Piazza Museo Nazionale, dalla campata 12 alla 16, comprensiva della parte coperta e del marciapiede esterno in corrispondenza della facciata. Questa fase consentirà il montaggio dei ponteggi e dell’elevatore di cantiere necessari all’esecuzione degli interventi di restauro.

Contestualmente proseguiranno le attività sugli altri fronti del primo lotto, con la posa dell’elevatore di cantiere presso il ponteggio su via Pessina e la cantierizzazione dell’ingresso monumentale su via Broggia. Nei prossimi giorni sarà eseguito un nuovo intervento di pulizia e sanificazione, volto a consentire la cantierizzazione delle restanti aree.

L’operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di recupero e valorizzazione della Galleria Principe di Napoli, bene monumentale di particolare rilievo storico e architettonico per la città.