Napoli Pride 2026, il 27 giugno in piazza con ospiti speciali: il programma Maria Grazia Cucinotta, Big Mama, Leo Gassmann tra gli ospiti del Napoli Pride 2026

Presentato, nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, l'edizione del 2026 del Napoli Pride, con il corteo previsto per sabato 27 giugno. L'evento prevede un ricco programma culturale presso il Pride Park e diversi artisti attesissimi che animeranno il palco in Piazza Dante.

L'appuntamento di quest'anno si conferma come uno dei momenti centrali per il dibattito sui diritti civili, l'inclusione e il contrasto a ogni forma di discriminazione, legando la rivendicazione politica alla grande partecipazione popolare che da sempre caratterizza la manifestazione partenopea.

Napoli Pride 2026: tutti gli ospiti previsti in Piazza Dante

Il direttore artistico Diego Di Flora ha illustrato il cast d'eccezione e i dettagli dello show che accenderà Piazza Dante la sera di sabato 27 giugno, promettendo una serata in cui la musica e l'arte si faranno veicolo di messaggi di libertà e uguaglianza. Testimonial di quest’anno: Maria Grazia Cucinotta, Big Mama, Leo Gassmann e la madrina solidale La Tarantina che nei mesi scorsi ha compiuto 90 anni e che rappresenta l’immagine dei femminielli napoletani.

Per quanto riguarda il corteo, l’appuntamento è per sabato 27 giugno 2026 alle 15.00 in piazza Giovanni Leone (Porta Capuana) dove ci sarà il concentramento dei manifestanti. Partenza prevista alle ore 16.00. Il corteo attraverserà Forcella, il Rettifilo e via Toledo con arrivo a piazza Dante previsto alle ore 20.00: qui si terranno gli interventi associativi e politici. Alle 21.30 lo Star Show che proseguirà fino alla mezzanotte.

Pride Park all'Albergo dei Poveri

È in corso la quarta edizione del Pride Park presso il Real Albergo dei Poveri che proseguirà fino al 28 giugno. L’evento principale si terrà venerdì 26 giugno con un incontro dedicato al valore del Pride in Europa e nel mondo con gli attivisti dei Pride italiani del sud (Napoli, Roma, Messina, Siracusa), con uno sguardo rivolto verso l’EuroPride Torino 2027 e con la presenza degli attivisti e le attiviste dei pride di Odessa e Beirut e, in collegamento, con lo Stonewall Inn di New York.

Manfredi: «Napoli capitale dei diritti»

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Napoli Pride 2026 ha evidenziato l'importanza politica del corteo a tutela dell'uguaglianza.

«Napoli si conferma, oggi più che mai, una capitale dei diritti, dell'accoglienza e della libertà. Il Napoli Pride non è soltanto una manifestazione di gioia e condivisione, ma un momento politico fondamentale per ribadire che la nostra amministrazione cammina al fianco di chi lotta ogni giorno per l'uguaglianza. Sostenere il Pride significa sostenere una visione di città aperta, plurale e profondamente democratica, dove nessuno deve sentirsi invisibile o non tutelato».