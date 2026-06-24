Lavoro in Campania: 72 milioni dalla Regione per rafforzare l'occupazione Il Presidente Fico: «Dobbiamo aumentare la capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro»

Presentato il “Piano Straordinario per il Rafforzamento del Capitale Umano e dell’Occupabilità” questa mattina a Palazzo Santa Lucia. Alla conferenza stampa sono intervenuti il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, l’Assessora regionale alla Formazione e al Lavoro, Angelica Saggese, e il Direttore Generale per il Lavoro e la Formazione Professionale, Paolo Gargiulo.

Approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 303 del 18 giugno 2026, il piano definisce una cornice unitaria destinata a governare l’insieme degli interventi regionali per l’occupazione, promuovendo un’architettura in cui servizi per il lavoro, formazione e imprese diventano componenti strettamente interdipendenti.

Fico: «Anticipare le sfide sostenendo imprese e cittadini»

Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico ha sottolineato come il Piano rappresenti una nuova visione nelle politiche attive del lavoro e della formazione con l'obiettivo di definire un sistema regionale più dinamico ed efficace.

«In una società che cambia rapidamente sotto la spinta dell’innovazione tecnologica e delle transizioni in atto, la Pubblica Amministrazione ha la responsabilità di anticipare le sfide, sostenendo imprese e cittadini per far crescere in modo equilibrato tutta la comunità. Dobbiamo aumentare la capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro con l’ascolto delle esigenze del territorio, delle imprese e dei lavoratori».

«Sulla base delle analisi e dei dati reali possiamo orientare in modo costruttivo le politiche pubbliche nell’ambito del lavoro e della formazione per raggiungere risultati concreti, fornire le risposte adeguate e contribuire a uno sviluppo diffuso sul territorio» ha concluso il Presidente Roberto Fico.

La struttura del Piano presentato oggi

L'impianto complessivo del Piano si articola in sei linee strategiche: Programmazione attiva e Governance, Rafforzamento dei Centri per l'Impiego, Formazione e occupabilità, Digitalizzazione, Analisi dei Dati e Intelligenza Artificiale, Comunicazione e coinvolgimento.

Il percorso di ascolto e confronto con il territorio ha già permesso di identificare i settori strategici sui quali si concentreranno le prime misure attuative: Agroalimentare, Blue Economy (valorizzazione del sistema mare e opportunità legate a grandi eventi internazionali come l’America’s Cup), Meccanica e Meccatronica, Automotive, Impiantistica.

L’attuazione del Piano trova immediata copertura finanziaria, per la sua fase iniziale, nelle risorse assegnate alla Regione Campania nell’ambito del Programma nazionale GOL - Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori. L'importo complessivo stanziato è pari a €72.432.133,47, ripartito secondo le seguenti tipologie di intervento: Orientamento (€ 6.391.826,68), Tirocini (€ 10.773.750,00), Formazione (€ 55.266.556,79).