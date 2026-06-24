Emergenza elettrica a Napoli: centro storico in ginocchio Gruppi elettrogeni attivi per salvare la merce

Non si ferma l'emergenza elettrica che da oltre trentasei ore sta stringendo in una morsa il cuore di Napoli. Dalla notte tra lunedì e martedì, a causa di un incendio divampato nel sottosuolo e alimentato dalla violenta ondata di calore di questi giorni, vaste aree del centro cittadino – da Corso Umberto fino a Via Toledo e al centro storico – sono rimaste isolate dalla rete elettrica. Il bilancio parla di oltre 2.500 utenze colpite tra abitazioni private e attività commerciali.

In strada è scattata una vera e propria corsa contro il tempo. Sono decine gli operai impegnati senza sosta negli scavi e nelle cabine per ripristinare i cavi danneggiati dal rogo. Le scene nel centro sono emblematiche: per sfuggire alla morsa del caldo torrido e ai raggi accecanti del sole, gli addetti ai lavori sono costretti a operare protetti da ombrelloni da spiaggia piazzati sui marciapiedi, a ridosso dei cantieri aperti sull'asfalto.

Gruppi elettrogeni per salvare la merce

Per tamponare i disagi nei punti più nevralgici del commercio, sono stati installati d'urgenza numerosi gruppi elettrogeni e power station temporanee. L'obiettivo primario è blindare bar, ristoranti e supermercati, le attività più esposte al rischio di veder deperire e distruggere intere scorte di merce a causa dello spegnimento prolungato di frigoriferi e celle congelatrici.

Il grido d'allarme dei commercianti: "Siamo in ginocchio"

Nonostante i generatori, la tensione tra gli imprenditori della zona resta altissima. A farsi portavoce del malumore è l'associazione dei commercianti "Toledo Spaccanapoli", che ha espresso una fortissima preoccupazione per una crisi che rischia di avere pesanti ripercussioni economiche.

"Siamo di fronte a gravissimi disagi che stanno mettendo in ginocchio centinaia di attività commerciali", spiegano dall'associazione. "L'incendio nei sottoservizi dell'area di Corso Umberto sta provocando da giorni interruzioni continue e forti limitazioni nell'erogazione dell'energia elettrica in una fetta vastissima del centro, colpendo duramente anche l'asse di Via Toledo e le strade limitrofe". Con i registratori di cassa e i sistemi Pos spesso fuori uso, e il condizionamento spento, molti negozianti si vedono costretti a mandare via i clienti, sperando che il lavoro straordinario degli operai nel sottosuolo possa riportare la situazione alla normalità nelle prossime ore.