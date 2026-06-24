Fico: "Rafforzeremo i centri per l'impiego e investiremo sull'innovazione" "Abbiamo presentato una nuova visione per le politiche del lavoro e della formazione in Campania"

"Oggi abbiamo presentato una nuova visione per le politiche del lavoro e della formazione in Campania". Ad affermarlo è il presidente della regione Campania Roberto Fico.

"Con il piano straordinario per il rafforzamento del capitale umano e dell’occupabilità vogliamo fare un passo avanti importante e costruire percorsi formativi che nascano dai bisogni reali del territorio, delle imprese e dei cittadini, mettendo in relazione in modo più efficace domanda e offerta di lavoro.

Per farlo rafforzeremo il ruolo dei centri per l’impiego, investiremo nell’innovazione e utilizzeremo dati e analisi per programmare meglio le politiche pubbliche.

L’obiettivo, d’accordo con l’assessora Saggese e la Direzione generale che ringrazio per il lavoro che stanno portando avanti, è quello di creare più opportunità, ridurre le disuguaglianze e accompagnare la crescita della Campania".