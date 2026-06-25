Formazione Campania, Movimento: "Bene le intenzioni del nuovo piano" "Ma al dialogo ci crederemo solo quando lo vedremo"

"Accogliamo con piacere il piano per la Formazione professionale presentato questa mattina in Regione Campania alla presenza del Governatore Roberto Fico.

Apprezziamo anche che parecchie istanze sollevate in questi lunghi mesi dal nostro sindacato datoriale siano state accolte, su tutte la riapertura dell'Osservatorio sul Mercato del Lavoro che da tempo sosteniamo essere fondamentale per il rilancio del comparto.

Davanti alle aperture al dialogo, però, permetteteci di mostrare scettiscismo. Ci crederemo solo quando lo vedremo".

Così Nicola Troisi, segretario del Movimento Libero e Autonomo (sindacato di categoria degli enti di formazione campani) commenta la presentazione del "Piano straordinario per il rafforzamento del capitale umano e dell'occupabilità" della Regione Campania.

"Non abbiamo ricevuto inviti. Né a visionare il piano, né a proporre suggerimenti e/o obiezioni, né tantomeno a partecipare alla conferenza stampa. Come prassi consolidata, insomma: la Regione corre avanti da sola, e noi siamo costretti a rincorrere", rincara Troisi.

"Quindi siamo veramente contenti di sentire dire dal dirigente Gargiulo che ci sarà un dialogo costante con le parti in causa, ma prima di plaudire a quella che ad oggi è solo una lodevole intenzione aspettiamo i fatti.

Questi fatti, per noi, sono l'apertura di un tavolo permanente che chiediamo da mesi e che coinvolga tutte le parti in causa. Solo con il confronto costante e lo scambio proficuo tra stakeholder possiamo pensare di superare una delle fasi più critiche che il settore che fieramente rappresento è chiamata ad affrontare", conclude.