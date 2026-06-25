Napoli scende in piazza contro la violenza economica di genere: l'evento Ass. Ferrante: «Smascherare la violenza economica, base delle disuguaglianze»

Venerdì 26 giugno dalle ore 19:00 Piazza Garibaldi ospita l'evento "Libere di essere" organizzato da Casa Fiorinda, la prima casa rifugio per donne vittime di violenza del Comune di Napoli. Un'iniziativa che mira a sensibilizzare sul tema della violenza economica: una forma di controllo che limita la libertà delle donne, ostacola i percorsi di autodeterminazione e rende più difficile sottrarsi a situazioni di abuso e violenza.

L'evento si terrà presso la Cavea di Piazza Garibaldi a Napoli. «Questa iniziativa è un atto politico chiaro: portare al centro il tema della violenza economica significa smascherare una delle radici più profonde delle disuguaglianze e affermare con determinazione il diritto delle donne all’autonomia e alla libertà», ha dichiarato l'Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante,

Napoli e la violenza di genere: cos'è Casa Fiorinda?

Casa Fiorinda nasce in un bene confiscato alla criminalità organizzata e, grazie all'impegno di Dedalus Cooperativa Sociale, è diventata negli anni un presidio fondamentale nel contrasto alla violenza maschile sulle donne e alle discriminazioni di genere. Dal 2011 sono state oltre 300 le donne, sole o con figli minori, accolte, sostenute e accompagnate nei loro percorsi di uscita dalla violenza.

Dietro questi numeri ci sono storie di coraggio, rinascita e libertà riconquistata, percorsi che dimostrano quanto siano indispensabili luoghi sicuri e reti di sostegno per chi decide di uscire dalla violenza.