Corso Umberto: ripristinati i servizi dopo tre giorni di lavori Nei cunicoli sotto Piazza Bovio il guasto legato al gran caldo e al sovraccarico energetico

Si sono concluse nella serata di oggi le operazioni di ripristino dei sottoservizi danneggiati nel cunicolo di corso Umberto I, dopo il malfunzionamento verificatosi lo scorso 22 giugno a causa di sovraccarichi energetici. Un intervento complesso che ha richiesto quasi 72 ore consecutive di lavoro da parte dei tecnici e delle società coinvolte.

Da questa sera risultano nuovamente attive le linee elettriche, la pubblica illuminazione e i servizi di telefonia nelle aree del centro storico che gravitano attorno a piazza Bovio, tra le zone maggiormente interessate dai disagi registrati negli ultimi giorni.

Le attività hanno riguardato il ripristino dei sottoservizi collocati nel cunicolo tecnologico di corso Umberto, infrastruttura strategica che ospita reti e impianti essenziali per il funzionamento dei servizi urbani.

L'Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando il lavoro svolto in sinergia dai diversi enti gestori coinvolti nell'emergenza. Un ringraziamento è stato rivolto anche ai tecnici e agli operatori che hanno lavorato senza sosta per consentire il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile.

Con la riattivazione delle utenze e dell'illuminazione pubblica si chiude così una fase di particolare criticità che aveva interessato una delle aree più frequentate del centro cittadino.