Architetti: il presidente dell'ordine di Napoli eletto nel consiglio nazionale Il ministero della giustizia ufficializza la nomina di Lorenzo Capobianco

Il ministero della giustizia ha proclamato Lorenzo Capobianco, presidente dell’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Napoli e Provincia, nuovo componente del consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

Nelle elezioni suppletive svoltesi il 9 giugno 2026, Capobianco ha ottenuto 497 preferenze su 655 voti complessivamente espressi, raccogliendo oltre il 75% dei consensi e registrando una larghissima convergenza da parte degli ordini territoriali italiani.

Architetto e professore di composizione architettonica e urbana presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Capobianco ha maturato una lunga esperienza nel sistema ordinistico

La sua candidatura è nata all’interno del percorso politico e culturale condiviso con il gruppo che ha contribuito alla costruzione dell’attuale agenda del consiglio nazionale, con l’obiettivo di rafforzare una governance già insediata e pienamente operativa.

Tra i temi sui quali Capobianco intende offrire il proprio contributo vi sono, in particolare, il rapporto tra università e professione, l’accesso dei giovani al mondo del lavoro, il tirocinio, l’abilitazione, la formazione dei neo-iscritti e il rafforzamento del ruolo degli Ordini territoriali come luoghi di orientamento, accompagnamento e appartenenza professionale.

"Il risultato ottenuto rappresenta per me un grande onore e, soprattutto, una grande responsabilità. Ringrazio i presidenti e i consigli degli ordini che hanno voluto accordarmi una fiducia così ampia. Non considero questa elezione come il riconoscimento di un percorso individuale, ma come il sostegno a un progetto collettivo e a una squadra già al lavoro.

Metterò a disposizione del consiglio nazionale l’esperienza maturata nell’ordine di Napoli e nell’università, con particolare attenzione al rapporto tra formazione, accesso alla professione e futuro del nostro sistema ordinistico», ha commentato Capobianco.

L’elezione di Capobianco rafforza anche la rappresentanza del territorio napoletano e campano all’interno del massimo organismo nazionale della categoria, chiamato nei prossimi anni ad affrontare temi decisivi per il futuro della professione: la riforma dell’ordinamento professionale, la qualità dell’architettura, la dignità del lavoro, il rapporto con le istituzioni, la formazione e il ruolo pubblico dell’architetto nella trasformazione delle città e dei territori.

Intanto, è stato nominato nuovo presidente degli architetti napoletani Antonio Coppola, che guiderà loOrdine verso le nuove elezioni che si terranno dal 13 al 21 luglio prossimi.

