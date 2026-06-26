Napoli: visita del generale Masciulli al comando legione Campania Il comandante interregionale carabinieri analizza i risultati

Nella giornata di ieri, il comandante interregionale carabinieri “Ogaden”, generale di corpo d’armata Massimo Masciulli, ha visitato il comando legione carabinieri Campania, dove ha incontrato il comandante generale di divisione Francesco Gargaro, una rappresentanza di militari dei reparti territoriali e speciali dell’arma operanti sul territorio regionale e i rappresentanti dell’associazione nazionale carabinieri.



Nel corso della visita il Generale Masciulli ha analizzato i risultati operativi conseguiti dai reparti della Campania, esprimendo vivo apprezzamento per l’impegno quotidianamente profuso dai Carabinieri a tutela delle comunità locali. Particolare attenzione è stata rivolta all’andamento dei fenomeni criminali nella regione, evidenziando come all’aumento dell’azione di contrasto e degli arresti corrisponda una significativa diminuzione dei reati, confermando l’efficacia dell’attività svolta sul territorio.



Momento particolarmente significativo della giornata è stata la consegna delle onorificenze concesse dal presidente della repubblica a militari distintisi per meriti di servizio e per la lunga e prestigiosa carriera nell'arma.



La medaglia d’argento al merito civile è stata conferita al brigadiere capo qualifica speciale Lorenzo Mattei, all’appuntato scelto qualifica speciale Gregorio Cianci e all’appuntato scelto qualifica speciale Crescenzo Crispino.



La medaglia di bronzo al merito civile è stata invece conferita al vice brigadiere Nicola Maltempo.

Nel corso della cerimonia sono state inoltre consegnate le medaglie mauriziane al merito di dieci lustri di carriera militare al colonnello Nicola Lorenzon, capo di stato maggiore della legione carabinieri Campania, al colonnello in congedo Gerardo Lardieri, al capitano Francesco Caterino, al luogotenente carica speciale Angelo Solimene, al luogotenente Saverio Giovanni Ferrò e al luogotenente Vincenzo Solla.



Rivolgendosi ai militari presenti, il generale Masciulli ha sottolineato la necessità di mantenere il cittadino al centro dell’azione dell'arma, rafforzando la presenza sul territorio e la capacità di prevenire i fenomeni criminali.



"Voglio salutarvi e ringraziarvi per il lavoro che svolgete ogni giorno. La Legione carabinieri Campania sta offrendo risultati straordinari e rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza delle comunità. Il nostro obiettivo comune deve essere sempre la sicurezza del cittadino. Per questo è necessario incrementare ulteriormente i servizi esterni e riportare le pattuglie sulle strade, rendendole sempre più visibili e vicine alla gente. Le caserme devono continuare a essere luoghi di ascolto e accoglienza, ma la vera sfida è la prevenzione.

Dobbiamo intercettare i problemi prima che diventino reati. Cambiare, quando necessario, il modo di lavorare e la visione operativa significa rafforzare la nostra capacità di rispondere alle esigenze delle persone. Il cittadino deve percepire la presenza dell’Arma come un punto fermo di sicurezza e fiducia. A tutti voi rivolgo il mio plauso per i risultati conseguiti e per il servizio che rendete ogni giorno al Paese".