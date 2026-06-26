Lavoro, Nappi: "Inserimento disoccupati lungo corso? Gestione drammatica" Finisce sotto accusa il comune di Napoli

“Il progetto per l’inserimento al lavoro dei disoccupati napoletani di lungo corso è stato avviato dal Governo nazionale, e grazie allo straordinario impegno del sottosegretario Claudio Durigon si è proceduto con una selezione che non ha lasciato spazio a scorciatoie né a corsie preferenziali.

È stata scelta la strada corretta che, soprattutto, ha reso vano ogni tentativo di inserimento da parte delle solite ‘sacche clientelari’.

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del consiglio federale della Lega.

Fino a quando il progetto è stato gestito dall’Esecutivo nazionale, tutto è andato per il verso giusto.

"Da quando, invece, a occuparsene è il Comune, la situazione è cambiata drammaticamente: graduatorie saltate, ritorno delle corsie preferenziali, opacità gestionale, persone che non effettuano alcun percorso formativo per essere avviate al lavoro, professionisti della ‘disoccupazione organizzata’ che hanno prontamente rialzato la testa, come dimostrano le proteste registrate in queste ore. Insomma, siamo allo sfascio totale. Sarebbe questo il buon governo della sinistra?”.