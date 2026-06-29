Perché duemila anni non bastano per non discutere più di Gesù Forse la risposta va cercata nel tempo che viviamo.

Accade sempre più spesso che articoli, libri e studi tornino a interrogarsi sulla storicità di Gesù. L'ultimo in ordine di tempo è quello pubblicato il 24 giugno su Storia in Network da Sarah Romero, che ripercorre alcuni testi romani e fonti non cristiane per riaccendere il dibattito sulla sua reale esistenza storica. Non è il primo e, con ogni probabilità, non sarà l'ultimo.

La domanda, però, almeno ai miei occhi, è un'altra. Perché, dopo duemila anni, continuiamo ad avere bisogno di discutere di Gesù? Forse la risposta va cercata nel tempo che viviamo. È un tempo profondamente diverso da quello dei nostri padri. L'Europa è sempre più secolarizzata, le vocazioni sacerdotali diminuiscono, molte chiese si svuotano e il cattolicesimo, almeno in Occidente, sembra aver smarrito quella centralità culturale che ha avuto per secoli.

Eppure, nello stesso momento, il numero complessivo dei cristiani nel mondo continua a crescere, superando il miliardo e quattrocento milioni di fedeli, grazie soprattutto all'Africa e a vaste aree dell'Asia. È come se il cristianesimo non stesse morendo, ma semplicemente cambiando geografia, volto e linguaggio. In questo scenario, ogni nuovo studio sulla figura di Gesù trova inevitabilmente un'eco enorme. Accade anche con la Sacra Sindone, che da decenni oscilla tra datazioni medievali, nuove analisi, ipotesi contrastanti e continue revisioni. Ogni volta sembra che il dibattito debba chiudersi definitivamente. E ogni volta, puntualmente, ricomincia. Non credo sia un caso.

Perché, prima ancora del reperto, del documento o dell'analisi scientifica, è l'uomo che non riesce a smettere di interrogarsi. Abbiamo bisogno di capire se quella figura appartenga soltanto alla storia, alla fede o a entrambe. Ma forse, senza accorgercene, stiamo cercando qualcosa di ancora più profondo: capire se esista davvero una speranza capace di attraversare il dolore, la finitezza e perfino la morte.

Non possiedo gli strumenti per stabilire se Gesù sia esistito esattamente come lo raccontano i Vangeli. Non sono uno storico, né un teologo. E non ho alcuna intenzione di aggiungere una tesi alle tante, autorevolissime, che da secoli si confrontano sull'argomento. So però una cosa. La Bibbia resta, di gran lunga, il libro più diffuso della storia dell'umanità. È stata tradotta in migliaia di lingue e ha raggiunto miliardi di persone. Anche questo, al netto della fede di ciascuno, è un fatto storico. E i fatti, almeno qualche domanda, dovrebbero sempre suggerirla. Che il suo messaggio sia nato dalla vita di un solo uomo, del Figlio di Dio per chi crede, di un uomo straordinariamente ispirato per chi non crede, oppure dal lavoro di più autori e di una lunga tradizione religiosa, cambia certamente molto per la teologia. Ma forse cambia meno per l'uomo. Perché ciò che continua ad attraversare i secoli non è soltanto una biografia. È un messaggio che parla di perdono quando sarebbe più facile parlare di vendetta, di misericordia quando il mondo premia la forza, di amore quando l'odio sembra sempre più conveniente.

Da cristiano e cattolico, pur poco osservante, non trovo nella fede una dimostrazione matematica. Non l'ho mai cercata. La Legge, la Liturgia e la Chiesa appartengono a una dimensione che merita rispetto e approfondimento. Ma la fede, almeno per come l'ho incontrata io, nasce altrove. Nasce quando, nel rumore del mondo, qualcuno riesce ancora a sussurrarti che la speranza è più forte della paura. Forse è per questo che Gesù continua a dividere. Perché nessun altro personaggio della storia costringe credenti e non credenti a fare i conti con una domanda così radicale sul senso dell'esistenza. Non so se un giorno gli storici riusciranno a dissipare ogni dubbio. Probabilmente no. La storia vive di probabilità, non di assoluti.

Ma esiste una domanda che precede ogni archivio, ogni scavo archeologico e ogni documento ritrovato: come può un uomo, reale o immaginato, continuare a inquietare l'umanità dopo venti secoli? Forse è proprio questa la sua più grande verità storica. Non tanto quella che appartiene ai libri, quanto quella che continua ad occupare il cuore dell'Uomo. Come nell'Amore vero, senza invaderlo.

E se, dopo duemila anni, siamo ancora qui a discuterne, significa che la sua storia, comunque la si voglia chiamare, non ha ancora smesso di parlare alla nostra. E allora, forse, la verità che bramiamo è un'altra: non è l'uomo a cercare ancora Gesù, ma Gesù che, ostinatamente, continua a cercare l'uomo.