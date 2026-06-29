Linea 1 Napoli, connessioni più stabili con 4G e 5G lungo l’intera tratta L’attivazione ufficiale della connessione è prevista per domani, martedì 30 giugno

Implementato il servizio di connessioni all’interno della Linea 1 della metropolitana di Napoli. Un progetto realizzato dalla tower company europea Cellnex e presentato nel corso del convegno “Connessi al futuro” presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo.

L’“accensione” ufficiale della connessione voluta dal Comune e dall’ANM avverrà domani, martedì 30 giugno.

Linea 1 Napoli: la novità sulla connessione internet

Saranno introdotte, dunque, connessioni più stabili e performanti nelle 16 stazioni e a bordo dei treni grazie al 4G e 5G lungo l’intera Linea 1 della metropolitana. Lavori fondamentali per consentire una fruizione smart dei treni e garantire l’utilizzo della rete Internet al alla cittadinanza e ai turisti che adoperano i mezzi di trasporto pubblico.

Alla presentazione presenti l’assessore comunale alla Transizione Digitale e Smart City, Valerio Di Pietro, e il vicepresidente e assessore ai Trasporti, Mobilità e Mare della Regione, Mario Casillo, e l’assessore comunale alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Edoardo Cosenza.