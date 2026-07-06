Fico: "La tutela del mare, priorità assoluta, servono provvedimenti necessari" "La dispersione di microplastiche rappresenta una minaccia per gli ecosistemi marini e costieri"

"La dispersione di microplastiche rappresenta una minaccia per gli ecosistemi marini e costieri. Per questo, in Giunta, abbiamo approvato, grazie al lavoro dell’assessora Fiorella Zabatta, un disegno di legge, che ora passa all’esame del consiglio regionale, per incentivare l’utilizzo di cassette sostenibili al posto di quelle in polistirene normalmente impiegate nella pesca".

Ad affermarlo è il presidente della regione Campania Roberto Fico.

"La tutela del mare è una priorità assoluta e stiamo mettendo in campo i provvedimenti necessari e le sinergie utili per intervenire a difesa dell’ambiente, delle specie ittiche, della salute dei cittadini e, allo stesso tempo, per preservare e rafforzare lo sviluppo delle attività produttive.

Vogliamo imprimere un cambio di passo deciso, affiancando le imprese in una transizione che non può più attendere, modernizzando la logistica e sensibilizzando cittadini e operatori su un tema così importante.

L’obiettivo è salvaguardare il nostro mare, le nostre coste e lo straordinario patrimonio biologico dei parchi marini della Campania, valorizzando al tempo stesso un’attività identitaria come la pesca".