Casoria: sorpreso con la droga e arrestato Manette ai polsi di un 32enne

La polizia ha arrestato un 32enne, con precedenti, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso è stato, denunciato per detenzione abusiva di munizioni e per guida con patente revocata, essendo stata la violazione reiterata nel biennio.

Gli agenti del commissariato di Afragola, hanno notato uno scooter con a bordo l'uomo che, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Dopo un breve inseguimento, il conducente ha abbandonato il veicolo nel tentativo di darsi alla fuga a piedi, tuttavia, gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 19 involucri di marijuana del peso di circa 25 grammi, 4 stecche di hashish del peso di circa 8 grammi, 145 euro, suddivise in banconote di diverso taglio, e di una chiave di un’autovettura parcheggiata poco distante dove gli operatori hanno rinvenuto diverse buste contenenti marijuana del peso di circa 960 grammi e hashish del peso di circa 870 grammi.

Preso atto di quanto riscontrato, i poliziotti, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto, ben occultati, 17 munizioni, una busta di marijuana del peso di 7 grammi e diverso materiale per il confezionamento della droga.