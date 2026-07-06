"Sott’ e stelle d’a Marina la notte che racconta il mare"

Il fascino del mare incontra la magia delle stelle nel cuore del Borgo Marina di Cassano. Domani, martedì 7 luglio 2026, dalle ore 20.00, Piano di Sorrento si trasforma in un palcoscenico di emozioni con “Sott’ e stelle d’a Marina, mare, musica e sapori”, una serata che celebra la tradizione, la cultura e l’eccellenza gastronomica della penisola sorrentina.
Un percorso gustativo curato dagli chef dei rinomati locali del borgo – Bagni Tina, Bagni Rosita, Capasanta, Acqua pazza, L’Approdo, Cassano 1875, Bar Maruzzella, Ò Tabbaccar e Katarì – accompagnerà i visitatori in un viaggio tra sapori autentici e profumi di mare. La serata sarà impreziosita dalla Paranza di Musica Popolare Vesuvìus, con la partecipazione di Pulcinella e dell’attore Angelo Iannelli, simbolo della tradizione partenopea.
Non mancheranno momenti di arte e passione con i modellini di barche e dimostrazioni dinamiche a cura degli Amici Modellisti Campani, l’antica arte del macramè di Madame Macramè, e la mostra di Vespe d’epoca del Vespa Club Penisola Sorrentina.
A completare il quadro, gli stand di hobbiste di CreAmo... Piano di Sorrento e la partecipazione di Coldiretti Napoli, a testimonianza del legame tra territorio, tradizione e sostenibilità. Una notte di mare e stelle, di musica e sapori, dove ogni angolo del borgo diventa racconto e festa.
Piano di Sorrento invita cittadini e turisti a vivere un’esperienza unica, immersi nella bellezza autentica della sua Marina.