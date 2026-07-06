"Sott’ e stelle d’a Marina la notte che racconta il mare" La paranza di musica popolare Vesuvius accompagnata da Pulcinella l'attore Angelo Iannelli"

Il fascino del mare incontra la magia delle stelle nel cuore del Borgo Marina di Cassano. Domani, martedì 7 luglio 2026, dalle ore 20.00, Piano di Sorrento si trasforma in un palcoscenico di emozioni con “Sott’ e stelle d’a Marina, mare, musica e sapori”, una serata che celebra la tradizione, la cultura e l’eccellenza gastronomica della penisola sorrentina.

Un percorso gustativo curato dagli chef dei rinomati locali del borgo – Bagni Tina, Bagni Rosita, Capasanta, Acqua pazza, L’Approdo, Cassano 1875, Bar Maruzzella, Ò Tabbaccar e Katarì – accompagnerà i visitatori in un viaggio tra sapori autentici e profumi di mare. La serata sarà impreziosita dalla Paranza di Musica Popolare Vesuvìus, con la partecipazione di Pulcinella e dell’attore Angelo Iannelli, simbolo della tradizione partenopea.

Non mancheranno momenti di arte e passione con i modellini di barche e dimostrazioni dinamiche a cura degli Amici Modellisti Campani, l’antica arte del macramè di Madame Macramè, e la mostra di Vespe d’epoca del Vespa Club Penisola Sorrentina.

A completare il quadro, gli stand di hobbiste di CreAmo... Piano di Sorrento e la partecipazione di Coldiretti Napoli, a testimonianza del legame tra territorio, tradizione e sostenibilità. Una notte di mare e stelle, di musica e sapori, dove ogni angolo del borgo diventa racconto e festa.

Piano di Sorrento invita cittadini e turisti a vivere un’esperienza unica, immersi nella bellezza autentica della sua Marina.