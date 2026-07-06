Campania, Serluca: "Ci sono mestieri che si imparano e tramandano con il cuore" La visita dell'assessore regionale all'agricoltura, all'associazione verace "Pizza napoletana"

"Ci sono mestieri che si imparano. E poi ci sono mestieri che si tramandano con il cuore. Ho avuto il piacere di essere ospite dell’associazione verace "Pizza napoletana, dove ho incontrato i ragazzi che iniziano il loro percorso per diventare pizzaioli napoletani. È stato particolarmente emozionante vedere come questa straordinaria arte non parli solo italiano".

Ne parla con orgoglio l'assessore regionale Maria Carmela Serluca.

"Gli allievi provenivano, oltre che dall’Italia, da Grecia, Polonia, Corea del Sud, Giappone, Georgia e Canada. È la dimostrazione di quanto la pizza napoletana sia un linguaggio universale e di come la Campania continui ad essere un punto di riferimento mondiale per la formazione e la cultura gastronomica.

Fare il pizzaiolo non significa solo preparare una pizza. Significa custodire una tradizione, valorizzare il lavoro dei nostri agricoltori, trasformare le eccellenze delle nostre produzioni in un simbolo di identità, qualità e accoglienza".

Rivolgendosi poi ai ragazzi: "A voi rivolgo un augurio semplice: abbiate il coraggio di sognare in grande, di studiare, di fare sacrifici e di non smettere mai di credere nel valore delle vostre mani e della vostra passione.

In bocca al lupo a tutti voi. Il vostro viaggio comincia oggi, e sono certa che porterete nel mondo il profumo, i sapori e l’anima della Campania. È anche attraverso ambasciatori come voi che la nostra tradizione continuerà a vivere e a conquistare il mondo".