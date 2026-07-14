Caldo forte a Napoli, la Regione apre gratis la terrazza piscina del Collana Persone anziane e con disabilità potranno accedere gratuitamente alla terrazza del Collana

La Regione Campania, su iniziativa dell'assessora allo Sport e alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, ha disposto l'accesso gratuito alla terrazza della piscina dello stadio Arturo Collana per le persone anziane e con disabilità, offrendo un'opportunità concreta di sollievo durante il periodo di alte temperature.

Fino alla fine del mese, dal lunedì alla domenica, inclusi quindi anche i weekend, le persone appartenenti a queste categorie potranno accedere gratuitamente alla terrazza dello stadio Collana, fino a esaurimento del 50% dei posti disponibili. L'iniziativa sarà attiva nel periodo di apertura della piscina dell'impianto: nel mese di agosto, infatti, la piscina resterà chiusa e, di conseguenza, non sarà possibile usufruire del servizio.

Ass. Zabatta sul Collana aperto e gratis: «Istituzioni vicine alle persone»

Lo stadio Arturo Collana, impianto sportivo polivalente in pieno Vomero, di proprietà della Regione Campania e gestito dal CONI attraverso le società delle Federazioni Pentathlon e Triathlon, ha accolto la richiesta dell'assessora Zabatta, mettendo a disposizione gli spazi della terrazza della piscina per questa iniziativa dedicata alle fasce più fragili della popolazione.

«Di fronte a un'ondata di caldo così intensa – dichiara l'assessora Fiorella Zabatta – anche un gesto semplice può fare la differenza. Abbiamo voluto mettere a disposizione un luogo accogliente e accessibile, offrendo un'opportunità concreta soprattutto a chi è più esposto ai disagi causati dalle alte temperature. Ringrazio il CONI e le società che gestiscono la piscina dello stadio Collana per aver accolto con sensibilità e disponibilità questa richiesta, trasformando un'idea in un servizio concreto per la comunità. Le istituzioni devono essere vicine alle persone, anche attraverso interventi capaci di migliorare la qualità della vita quotidiana».