Verdi Note di Posillipo, tre eventi musicali a Napoli dedicati a Giuseppe Verdi 125 anni dalla scomparsa del Maestro Giuseppe Verdi: Napoli celebra così la sua memoria

Tre concerti nella Basilica di Santa Maria della Neve a Ponticelli – Congrega Sant’Anna dedicati a Giuseppe Verdi in occasione del 125° anniversario della sua scomparsa. "Verdi Note di Posillipo" è una rassegna, promossa e co-finanziata dal Comune di Napoli, che si svolgerà dal 21 luglio all’8 novembre.

Si tratta di un evento organizzato dall’associazione Igor Stravinsky con la direzione artistica di Nadia Testa, che proporrà tre appuntamenti musicali che testimoniano il profondo legame tra il Maestro e il capoluogo campano. Un affetto racchiuso nelle sue stesse lettere, dove scriveva: “Napoli è bellissima, ha un cielo d’incanto, un’aria salubre, dintorni che sono un paradiso”.

Napoli celebra Giuseppe Verdi: gli appuntamenti

Verdi Note di Posillipo rientra tra i 55 progetti che, nel quadro della Linea d’azione 2 del bando Cultura Napoli 2026, animeranno tutte le Municipalità cittadine fino al mese di marzo del 2027. Tutti i concerti di Verdi Note di Posillipo si svolgeranno alle ore 20.00 nella Basilica, tempio sacro napoletano ricco di opere d’arte di inestimabile valore.

Si partirà martedì 21 luglio con un Rigoletto da camera, con le voci dell’ensemble Zenit2000 del laboratorio lirico e di regia curato da Alberto Gazale e Siria Colella, dirette dal maestro Massimo Testa e accompagnate al pianoforte da Marco Bruno.

Seguirà, lunedì 14 settembre, il reading Verdi vs Mazzini: per l’occasione la voce dell’attore Enzo Decaro, che con Massimo Troisi e Lello Arena ha formato il celebre trio comico La Smorfia, darà vita alle preziose pagine tratte da La filosofia della musica di Giuseppe Mazzini, accompagnato da brani lirici verdiani eseguiti dall’ensemble Stravinsky, formato dal soprano Samantha Sapienza e dal tenore Francesco Fortes, con Nadia Testa al pianoforte.

Domenica 8 novembre chiuderà la rassegna Nasi, occhi e balene… il Poeta e il Maestro di musica, reading lirico tratto da Nasi ed occhi di Carlo Collodi, di cui ricorrono i 200 anni dalla nascita: sarà un confronto tra un Poeta, grande estimatore verdiano, e un Maestro di Musica, intrecciato al dialogo fiabesco tra Collodi, “falegname di parole”, e un bambino che mente per gioco. Il percorso musicale sarà condotto dal soprano Ilaria Iaquinta, accompagnata al pianoforte da Giacomo Serra.

Ingresso libero a tutti i concerti con prenotazione consigliata via e-mail su associazionestravinsky@yahoo.it