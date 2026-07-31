Forte terremoto a Napoli: paura e blackout in città Scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvertita a Napoli e provincia.

Una forte scossa di terremoto ha spaventato Napoli e la sua provincia nella serata di oggi, venerdì 31 luglio. Il sisma è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle ore 19:46, con una magnitudo di 4.7.

L'evento sismico è stato avvertito in maniera nitida e distinta dalla popolazione, scatenando momenti di forte apprensione. In molti quartieri, spaventati dal prolungato e intenso tremolio, centinaia di residenti si sono riversati in strada per precauzione.

Blackout e quartieri colpiti Oltre al grande spavento, la scossa ha provocato disagi alla rete elettrica cittadina. Si segnalano improvvise interruzioni di corrente che stanno interessando diverse zone della capoluogo campano: dal centro storico a Pizzofalcone, passando per la zona di Chiaia, fino ad arrivare all'area occidentale di Fuorigrotta.

Il terremoto è stato avvertito chiaramente non solo nel cuore della città, ma anche nei comuni dell'hinterland partenopeo. Al momento sono in corso le prime verifiche da parte delle autorità e della Protezione Civile per valutare eventuali danni a persone o cose.

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Notizia in aggiornamento.