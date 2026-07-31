Terremoto 4.7, il sindaco di Pozzuoli: attivato il Coc, mantenere la calma L'invito dell'amministrazione del Comune di Pozzuoli

A seguito della forte scossa di terremoto di Magnitudo 4.7 registrata questa sera e dello sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei, il Comune di Pozzuoli ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare tutte le attività di monitoraggio e di assistenza alla popolazione.

L'osservatorio, i dati

L'Amministrazione comunale è in costante contatto con l'Osservatorio Vesuviano, la Protezione Civile e gli enti competenti per seguire l'evoluzione del fenomeno e garantire il massimo supporto alla cittadinanza.

Mantenere la calma

Si invita la popolazione a mantenere la calma e a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali del Comune di Pozzuoli. Per segnalazioni di danni o situazioni di emergenza è attivo il numero della Protezione Civile del Comune di Pozzuoli: 081 18894400. Sono in via di allestimento le aree di attesa di Protezione Civile.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili nuove informazioni.