IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Solo tempismo? L'ex obiettivo del Napoli, Comuzzo, e il passaggio al Toro

Torno a parlare con gioia del Torino di Urbano Cairo (questa volta il nome è giusto), sperando di non essere di nuovo frainteso. Un giovane e talentuoso difensore 21enne, Pietro Comuzzo, è passato dalla Fiorentina alla società granata con "la formula del prestito oneroso, corredato da una opzione per l'acquisto definitivo".

Chi ha diffuso la notizia non l'ha anche arricchita del valore economico della clausola di riscatto, ma conoscendo la perizia del patron del Torino dubito che sarà altissima. Anche il Napoli ha provato a prendere il baldo giovane senza riuscirci, pur avendo offerto (dicono) più di 30 milioni. Solo tempismo?