Città della Scienza, pubblicato il bando per il nuovo direttore generale Si va completando l’assetto di governance guidata dal Presidente Giovanni Covone

Con la pubblicazione dell’avviso pubblico per la selezione del nuovo Direttore Generale, entra nel vivo la fase di rinnovamento gestionale e strategico della Fondazione IDIS-Città della Scienza. Il bando segna un passaggio chiave nel percorso avviato dalla Regione Campania con le recenti nomine del nuovo Vertice istituzionale, composto dall'astrofisico Giovanni Covone (Presidente) e dalla fisica Antigone Marino (Vicepresidente).

La ricerca del nuovo Direttore Generale punta ad acquisire una figura manageriale di elevato profilo gius-economico e gestionale, chiamata a guidare la struttura organizzativa dell'Ente e ad attuare le linee di indirizzo strategico previste per il triennio 2026-2029. La nuova governance punta a consolidare il ruolo di Città della Scienza quale centro d'eccellenza internazionale per la divulgazione scientifica, culturale e tecnologica, l'incubazione d'impresa e la rigenerazione urbana del territorio di Bagnoli.

Città della Scienza, al via la ricerca del nuovo direttore generale

«Con l'emanazione del Bando per la ricerca del Direttore Generale poniamo un tassello fondamentale per l'operatività del nostro Ente», dichiara il Presidente Giovanni Covone. «Rafforziamo l'organo di gestione con competenze manageriali d'eccellenza, capaci di coniugare rigore amministrativo, capacità di attrazione di risorse e promozione dell'innovazione con l’obiettivo di guidare la Fondazione verso sfide sempre più ambiziose».

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 16.00 del 10 settembre 2026.

Il testo integrale del bando, i requisiti di ammissione e i moduli per la presentazione della domanda sono consultabili e scaricabili al seguente link relativo al sito della Fondazione: https://www.cittadellascienza.it/selezione-pubblica-per-la-nomina-del-direttore-generale-della-fondazione-idis-citta-della-scienza/