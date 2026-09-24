"Passioni teatrali" piange la scomparsa del maestro Bruno Vitale "Vivo cordoglio per l'amico ma anche per il grande professionista"

La Compagnia “Passioni teatrali”, con il direttore artistico Gennaro Capodanno, la regista Silvana Buttafarri e con tutti gli attori piange la scomparsa del maestro Bruno Vitale, esprimendo il più profondo cordoglio per una figura di straordinario valore umano e artistico, che ha accompagnato con professionalità, sensibilità e passione il cammino della compagnia fin dagli esordi e nel corso della sua lunga vita.

Il maestro Vitale ha diretto infatti l’orchestra in tutte le rappresentazioni teatrali della compagnia, dal primo spettacolo, “Accade negli anni ’60”, fino all’ultima produzione, “Le fantasie di casa Esposito”. La sua presenza ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per gli interpreti, per i musicisti e per tutto il gruppo di lavoro.

"La scomparsa di Bruno Vitale lascia in me e in tutta la compagnia un dolore profondo. Bruno non è stato soltanto il maestro che ha diretto l’orchestra in tutte le nostre rappresentazioni, ma soprattutto un amico di lunga data, con il quale, in oltre 40 anni di frequentazione, ho condiviso tanti momenti artistici, esperienze, emozioni e importanti tappe del nostro percorso teatrale".

La sua musica, la sua professionalità e la sua sensibilità - ha sottolineato Capodanno - hanno accompagnato il lavoro di "Passioni teatrali", contribuendo in modo significativo al successo di ogni produzione. La Compagnia conserverà con gratitudine il ricordo del maestro, della sua dedizione e del prezioso contributo offerto in tanti anni di collaborazione. La sua musica resterà legata alla storia della compagnia e continuerà a vivere nella memoria di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui il palcoscenico.

Ricorderò sempre la sua disponibilità, la sua passione e il suo amore per l’arte ha aggiunto Capodanno -. Insieme abbiamo vissuto prove, spettacoli, entusiasmi e difficoltà, costruendo un legame umano e artistico che conserverò per sempre nel cuore. A Bruno devo gratitudine, stima e affetto.

Il palcoscenico perde un grande maestro - ha concluso Capodanno -, ma il suo ricordo continuerà a vivere nella musica, negli spettacoli e in tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e di condividere con lui questo lungo cammino ".

Alla famiglia del maestro Bruno Vitale giungano le più sentite condoglianze della compagnia, degli artisti, musicisti e di tutti i collaboratori.