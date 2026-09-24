Juve Stabia: altri due punti di penalizzazione "Mancata documentazione requisiti di onorabilità e solidità finanziaria"

Sono stati inflitti altri due punti di penalizzazione alla Juve Stabia. "Mancata documentazione requisiti di onorabilità e solidità finanziaria": ecco quanto definito dal Tribunale Federale Nazionale con le vespe ora con un solo punto in classifica: sono 5 quelli conquistati sul campo dalla squadra gialloblu nei primi cinque turni di campionato.

Il comunicato

"Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con 2 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, la SS Juve Stabia (Serie B) per non aver prodotto, in relazione alla cessione perfezionatasi il 17 aprile scorso, alla neocostituita Stabia Capital Srl, del 100% del capitale della società sportiva, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, unitamente alla copia dell’atto dal quale è conseguita l’acquisizione del 17 aprile 2026".