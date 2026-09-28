Giuseppe Catapano eletto Presidente della Società Italiana di Neurochirurgia Importante riconoscimento per il direttore dell'UOC di neurochirurgia dell'ospedale del Mare

Giuseppe Catapano, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia dell’Ospedale del Mare di Napoli, è stato eletto Presidente della Società Italiana di Neurochirurgia (SINch), al termine dell’assemblea dei soci svoltasi nell’ambito del 75° Congresso Nazionale della Società, conclusosi a Catania.

Catapano succede a Domenico D’Avella alla guida della società scientifica che rappresenta i neurochirurghi italiani e che promuove lo sviluppo della disciplina attraverso la ricerca, la formazione e l’innovazione.

L’elezione rappresenta un importante riconoscimento del percorso professionale e scientifico di Catapano, da anni impegnato nella crescita delle attività neurochirurgiche, nella formazione dei giovani specialisti e nell’introduzione di tecnologie e procedure innovative.

La sua esperienza comprende il trattamento chirurgico delle patologie neuro-oncologiche complesse, della chirurgia del basicranio, della patologia degenerativa e traumatica del rachide e della neurochirurgia vascolare, con particolare attenzione all’utilizzo di tecniche mini-invasive, monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio e approcci tecnologicamente avanzati.



Sotto la sua direzione, l’Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia dell’Ospedale del Mare ha consolidato il proprio ruolo quale centro di riferimento regionale, incrementando volumi di attività, qualità dell’assistenza e capacità di attrarre professionisti in formazione. Catapano dirige inoltre il Dipartimento di Neuroscienze dell’ASL Napoli 1 Centro, una realtà articolata che comprende due Unità Operative di Neurochirurgia, tre di Neurologia, due di Neuroradiologia e due di Riabilitazione, distribuite in tre ospedali cittadini.

«Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità, dichiara Giuseppe Catapano. "Il mio impegno sarà rivolto a rafforzare il valore della neurochirurgia italiana nel contesto internazionale, sostenendo la ricerca scientifica, la qualità dell’assistenza e la crescita professionale delle nuove generazioni". "Le nuove tecnologie, continua Catapano, offrono opportunità importanti, ma il paziente e i suoi bisogni devono continuare a rappresentare il centro di ogni scelta assistenziale, garantendo a tutti l’accesso alle cure più appropriate».



Tale traguardo che costituisce motivo di orgoglio per l’intera ASL Napoli 1 Centro e che testimonia il valore della sanità pubblica e l’eccellenza clinica e scientifica espressa dai professionisti dell’Azienda.

La Direzione Strategica, a nome di tutti gli operatori, formula al Prof. Catapano le più sentite congratulazioni per il prestigioso incarico, con l’augurio di un proficuo lavoro alla guida della SINch.