Napoli Overdrive Festival: motori e spettacolo al Centro Direzionale Supercar, stuntmen e sicurezza stradale per riqualificare e animare il Centro Direzionale

Il rombo dei motori torna a far vibrare il capoluogo campano. Dal 2 al 4 ottobre, il Centro Direzionale di Napoli ospiterà la nuova edizione del Napoli Overdrive Festival, l'evento dedicato agli appassionati di auto e moto organizzato da Antonio Olivieri, con il sostegno del Comune di Napoli e il patrocinio della Regione Campania. Nato come appuntamento per gli amanti delle due e quattro ruote, il festival punta a confermarsi come una vera e propria festa cittadina, pensata per trasformare uno dei quartieri simbolo dell'architettura moderna napoletana in uno spazio di aggregazione, spettacolo e socialità.

I numeri e le novità dell'edizione 2026

Dopo aver registrato oltre 50mila presenze nella scorsa edizione, la manifestazione si ripresenta al pubblico con una struttura ampliata: un percorso espositivo più esteso e nuove aree tematiche destinate a spettacoli, esibizioni dal vivo e attività interattive.

Il programma prevede sfilate e parate di vetture da sogno, supercar, superbike, auto da competizione, one-off e modelli d'epoca. Tra le regine della mostra figurano pezzi da collezione di altissimo profilo: dalle Ferrari SF90, F40 e Purosangue alla Lamborghini STO, affiancate dai modelli più iconici targati Lotus, Aston Martin e Porsche.

Non mancherà la componente acrobatica, grazie al team di stuntmen internazionali guidato da Alvaro Dal Farra, che affiancherà le esibizioni ad alta intensità a momenti dedicati alla sicurezza stradale e all'educazione alla guida per i più giovani.

Il Centro Direzionale come nuovo polo d'aggregazione

L'evento si inserisce nel piano di valorizzazione delle aree urbane promosso dalle istituzioni locali.

«Il successo della scorsa edizione ha dimostrato che la scelta del Centro Direzionale è stata ottima», ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. «La grande partecipazione di cittadini, famiglie e giovani ci conferma che quest'area può essere un luogo vivo, attrattivo e aperto alla città, inserito in una politica d'amministrazione orientata a individuare spazi alternativi capaci di trasformarsi in poli di aggregazione».

L'organizzatore Antonio Olivieri ha ribadito la visione a lungo termine dell'iniziativa: «Il Centro Direzionale ha caratteristiche uniche e può ospitare eventi durante tutto l'anno. Il nostro obiettivo è unire spettacolo, sicurezza, educazione, inclusione e solidarietà, coinvolgendo direttamente la popolazione».

Impatto turistico e promozione del territorio

Alla presentazione ufficiale dell'evento ha presenziato anche l'assessora comunale al Turismo, Teresa Armato, insieme all'assessore regionale al Turismo, Vincenzo Maraio, che ha sottolineato il valore strategico dei grandi appuntamenti pubblici: «Il festival è un'occasione importante per rilanciare Napoli e la Campania. I grandi eventi accendono i riflettori sul territorio, attraggono visitatori e generano nuove opportunità economiche e d'immagine».