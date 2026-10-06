Campania, medico di base per le persone senza fissa dimora: approvata la legge Una legge che ha unito maggioranza ed opposizione nella sua approvazione

«Una legge di civiltà», così l'ha definita il consigliere regionale Davide D'Errico attraverso i propri canali social. La Regione Campania ha appena approvato la legge per attribuire il medico di base anche alle persone senza fissa dimora, predisponendo delle liste ad hoc presso le ASL.

Una legge che ha unito maggioranza ed opposizione nella sua approvazione, venendo votata da tutti.

Medico di base per le persone senza fissa dimora: l'ok della Regione Campania

Di seguito le parole del consigliere regionale Davide D'Errico:

«Da oggi la Regione Campania ha approvato una legge di civiltà per attribuire il medico di base anche alle persone senza fissa dimora, che avendo perso la casa e la residenza, non potevano iscriversi alle liste delle ASL. Da oggi cambiamo marcia. Le ASL prevederanno liste ad hoc per persone senza fissa dimora che, anche grazie alle associazioni di volontariato, potranno finalmente avere un medico di base a loro dedicato».

«È una misura importantissima. Farà risparmiare risorse pubbliche alla regione perché eviterà che chi ha perso tutto debba andare in pronto soccorso anche quando non è necessario. Restituirà dignità, cura e presa in carico a migliaia di cittadini», ha concluso Davide D'Errico.