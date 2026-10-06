Cardarelli: 211 candidati al concorso per 2 posti di medico ginecologo: Maggioritaria la componente femminile: 152 donne e 59 uomini

Boom di iscritti per il concorso di due posti a tempo indeterminato al Cardarelli di dirigente medico di ostetricia e ginecologia.

In 211 hanno già sostenuto lo scorso 24 settembre la prova scritta, stesso numero previsto per oggi al Salone Moriello del padiglione centrale dove in mattinata si è tenuta la prova pratica e, nel pomeriggio, si terrà quella orale.

In tanti da fuori regione (Milano, Brescia, Campobasso), moltissimi gli under35, mentre a risultare maggioritaria è la componente femminile: 152 le donne, 59 gli uomini. Per quanto riguarda il rapporto tra specialisti e specializzandi, leggermente in superiorità numerica i primi: 110 candidati, mentre 101 camici bianchi stanno ultimando la scuola di specializzazione.

Dice il direttore generale dell'azienda ospedaliera napoletana Antonio d'Amore: "La grande risposta di giovani ginecologi al nostro concorso testimonia l’interesse che riscuote il Cardarelli come polo ospedaliero attrattivo e prestigioso. Quanto verificatosi in questi giorni è un fenomeno in assoluta controtendenza rispetto allo scenario italiano che vede una fuga di personale medico dagli ospedali pubblici. Si tratta, tuttavia, di un risultato maturato negli anni, grazie alla recuperata credibilità dell’ospedale ottenuta valorizzando i professionisti presenti e attraendone di nuovi, acquisendo nuove tecnologie, riorganizzando spazi e percorsi. Essere riusciti a rendere nuovamente attrattivo il Cardarelli per i giovani professionisti significa garantire interessanti prospettive al nostro ospedale, alla sanità del territorio regionale”.

Nel corso dell’ultimo anno l’ospedale Cardarelli ha registrato, tra l'altro, un forte aumento dell’attività chirurgica robotica in ambito ginecologico: nei primi 8 mesi del 2026 sono stati circa 80, contro una media degli anni scorsi di circa 25 interventi.