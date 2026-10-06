Napoli: inaugurata la rotonda Mennato Boffa

Luogo simbolo dello storico gran premio di Posillipo

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Onorare Mennato Boffa significa recuperare una grande storia per trasformarla in una nuova ambizione: riportare Napoli tra le capitali internazionali dell'automobilismo con il Gran Premio del Mediterraneo di Formula 1”

Napoli.  

È stata inaugurata oggi la Rotonda Mennato Boffa, nel Viale della Rimembranza, luogo simbolo dello storico Gran Premio di Posillipo. Un omaggio a Mennato Boffa, due volte Campione Italiano e unico pilota napoletano vincitore della prestigiosa gara partenopea.

Presente Enzo Rivellini, presidente del Napoli Racing Show, che ha dichiarato: “Desidero ringraziare il Sindaco Gaetano Manfredi e la Vicesindaca Laura Lieto per aver voluto rendere permanente nella toponomastica cittadina il ricordo di un grande campione napoletano.

L'intitolazione a Boffa è un riconoscimento non soltanto a un pilota, ma a tutto il mondo dell'automobilismo napoletano: piloti, preparatori, meccanici, ricambisti, artigiani, officine e imprenditori che per decenni hanno creato lavoro, competenze, passione e benessere per la nostra città.

Ma questa intitolazione deve essere anche un punto di partenza. Dopo la grande vetrina internazionale dell’America’s Cup e con il Gran Premio di Napoli – Napoli Racing Show, che tornerà sul Lungomare Caracciolo dal 27 al 29 novembre, Napoli deve continuare a puntare sui grandi eventi internazionali.

Il prossimo obiettivo può essere ospitare una tappa del Mondiale di Formula E e, successivamente, lavorare per creare le condizioni per portare a Napoli la massima espressione dell'automobilismo mondiale: la Formula 1.

Un sogno? Certamente. Ma i grandi progetti cominciano sempre da una visione. E se un giorno questo sogno diventasse realtà, dovrebbe chiamarsi “Gran Premio del Mediterraneo”, perché Napoli è, per storia, cultura e vocazione, la naturale capitale del Mare Nostrum. Immaginiamo le Formula 1 correre davanti al Golfo di Napoli, con il Vesuvio sullo sfondo: uno scenario unico al mondo, capace di proiettare la città sulla scena internazionale e generare un enorme indotto turistico, economico e occupazionale. E non scherzo quando penso che, se un giorno le Formula 1 dovessero correre sul nostro Lungomare, persino gli amici monegaschi potrebbero guardarci con un pizzico d'invidia: Montecarlo è straordinaria, ma Napoli è unica. Onorare Mennato Boffa significa allora recuperare una grande storia per trasformarla in una nuova ambizione: riportare Napoli tra le capitali internazionali dell'automobilismo con il Gran Premio del Mediterraneo di Formula 1”. Conclude Rivellini.

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